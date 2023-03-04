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Найден витамин, который предотвращает развитие деменции

Виктория Христова Мар 4, 2023 Здоровье, медицина, Новости, Новости Канады Комментарии к записи Найден витамин, который предотвращает развитие деменции отключены 61 Просмотров

Как выяснила команда учёных из Университета Калгари (Канада) и Эксетерского университета (Великобритания), предотвратить деменцию на ранней стадии можно так же просто, как выпить стакан воды, и для этого всего лишь нужен витамин D.

По крайней мере, это относится к большинству людей, у которых ещё не проявились серьёзные симптомы этого заболевания.

Дело в том, что «солнечный витамин» помогает удалить из мозга амилоидные бляшки, которые являются отличительной чертой болезни Альцгеймера. Кроме того, он также предотвращает накопление тау-белков, играющих важную роль в развитии деменции. Однако многие люди из северных стран страдают от постоянного дефицита витамина D, что связано с холодным климатом и коротким световым днём, и это повышает риск развития когнитивных нарушений.

В исследовании отмечается, что 75 % заболевших деменцией не принимали витамин D. Из тех, кто принимал витамин, деменцией заболели на 40 % меньше пациентов. Прием витамина D связан с более длительной жизнью без деменции, считают ученые.

При этом значительно заметную эффективность он показал среди женщин. Также более результативным он был для людей, не являющихся носителями мутации e4 в гене APOE. Эта мутация связана с высоким риском развития болезни Альцгеймера.

Эту взаимосвязь учёные доказали при помощи исследования, в котором участвовали 12 400 здоровых человек, чей средний возраст составил 71 год. В этой группе 4637 человек принимали добавки с витамином D, а остальные обошлись без них. В итоге из 2696 участников, у которых в следующем десятилетии развилась деменция, 75% человек оказались именно теми пациентами, которые не принимали витамин D. А среди тех людей, которые употребляли добавки, напротив, оказалось на 40% меньше случаев развития деменции.

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