Более 1,7 млн человек подписали петицию против звероводства в Евросоюзе

Более 1,7 млн человек подписали петицию, призывающую Европейскую комиссию запретить содержание и торговлю пушными зверями в Евросоюзе.

Более 1,7 млн человек подписали петицию, призывающую Европейскую комиссию запретить содержание и торговлю пушными зверями в Евросоюзе.

Петиция является инициативой более восьмидесяти организаций по защите животных в Европе. В ряде стран, включая Нидерланды, содержание пушных зверей запрещено. В Финляндии, Польше, Греции, Литве, Испании, Румынии, Швеции, Дании и Болгарии звероводство разрешено. В Румынии Сенат недавно принял законопроект о запрете звероводства, но это предложение ждет политического рассмотрения.

В 2014 году в европейских странах содержалось около 43,6 млн животных на мех, в 2019 году это число сократилось до 30,7 млн, а по состоянию на 2021 год насчитывалось 12 млн. Это число также является результатом пандемии коронавирусной инфекции, к которой норка оказалась чувствительной.

Многие компании тогда закрылись, а в Нидерландах это стало причиной того, что запрет на содержание норки вступил в силу досрочно. В Дании разведение норки возобновили, после того как сектор сильно пострадал в период пандемии коронавирусной инфекции.

По правилам ЕС, если под какой-либо петицией поставлено более 1 млн подписей, Европейская комиссия обязана рассмотреть предложение. Государства ЕС должны утвердить петицию в течение трех месяцев. После этого у Еврокомиссии есть полгода, чтобы ответить. Петиция была открыта в мае 2022 года и сейчас закрыта — на два месяца раньше планируемого срока, потому что подписей достаточно.