KartinaTV рекомендует к просмотру

Лучшие видеотеки в подписке Лучшие видеотеки в подписке KartinaTV предлагают огромное количество качественных фильмов, сериалов, развлекательных шоу и поистине увлекательных проектов!

В этот романтический период лучшие видеотеки в подписке KartinaTV предлагают огромное количество качественных фильмов, сериалов, развлекательных шоу и поистине увлекательных проектов! В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие ленты о любви:

Видеотека Premier – Шоу «Женский СТЕНДАП». Новый сезон!

Видеотека Premier радует новыми выпусками комедийного шоу «Женский стендап»! В этом проекте у женщин-комиков нет запретных тем – они говорят и шутят абсолютно обо всём, что их волнует. Среди участниц шоу зрители увидят, например, мать троих детей, которая не считает, что смысл всей её жизни в материнстве, тридцатишестилетнюю женщину, довольную собой и своим возрастом, молодую казашку и врача по образованию, которая не согласна с множеством традиций своей семьи. Поверьте, если вы думали, что женский юмор обязан быть лёгким и милым, этот проект станет для вас настоящим открытием!

Видеотека more.tv – Сериал «Аврора»

Видеотека more.tv предлагает посмотреть чёрную комедию под названием «Аврора». Сериал расскажет о Саше Зориной, которая в 10 лет стала известной благодаря главной роли в блокбастере «Аврора». Сейчас же, спустя 15 лет, героиня работает телефонным психологом в центре профилактики самоубийств. Она много пьет и с трудом пытается вернуть былой актёрский успех. После громкого празднования своего 25-го дня рождения она осознаёт, что практически ничего не помнит за последние четыре недели. В попытке восстановить события Саша столкнётся с призраками прошлого, которое окажется более мрачным, чем она думала.

Видеотека START – Фильм «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия». Премьера!

Видеотека START представляет продолжение полюбившихся комедий «Квартета И» –фильм «О чем говорят мужчины. Простые удовольствия». Старые друзья снова встретятся и снова будут обсуждать волнующие их темы. На этот раз Камиль переживает трудности на рабочем фронте, а вот Лёшу и Сашу больше интересуют вопросы отношений с женщинами. Тем временем Саша придаётся воспоминаниям об отце и размышляет о том, как начать радоваться каждому моменту в жизни. Зрителей, как всегда, ожидают качественный юмор и, возможно, даже некоторые озарения.

Видеотека START – Мультсериал «Ми-Ми-Мишки»

Невероятно добрый и забавный мультсериал «Ми-Ми-Мишки» покажет юным зрителям настоящий пример крепкой дружбы и взаимопонимания. В центре сюжета оказываются

два друга-медвежонка: бурый по имени Кеша и белый по кличке Белая Тучка. Они проживают в дивной волшебной стране, и каждый день медвежата сталкиваются с интересными ситуациями. Несмотря на то, что у них разные характеры, герои всегда справляются с любыми трудностями благодаря дружбе.

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Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

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Напомним читателю, что в свободной продаже имеются телевизионные карточки от Kartina Canada. Они работают по принципу телефонных, то есть вы снимаете защитный слой и открывшийся код даст вам доступ к более чем 200 лучших телеканалов России, Украины и стран СНГ на 30 дней или один год (в зависимости от стоимости карточки). Наша видеотека насчитывает более 30,000 популярных фильмов и сериалов, а также архив всех основных телеканалов. И главное – всё это без рекламы!

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