О гиенах. На самом ли деле они такие неприятные, как их показывают?

О бедных гиенах замолвите слово. Правда об этом племени

(Заметка о гиенах, переданная нам одним читателем. Нам показалась любопытной, посему и воспроизводим). И мы с удовольстием напечатаем вашу заметку, если та нам покажется интересной.

Обидно бывает читать и слышать про оскорбление гиен. Да и в мультфильмах они — самые противные.

А чем гиена хуже льва? А ничем.

Мне довелось раз наблюдать за семейством гиен в течение недели. Наверно, речь идёт о стае — их двадцать особей было. И обосновался я метрах в ста от их основного лежбища.

Гиены, уходя на охоту, за молодняком ухаживать оставляли хромую гиену, которая спуску не давала детям, но и следила, чтобы те не убегали далеко. А когда счастливые, но усталые охотники возвращались домой, то приносили еду и старику (или старухе?).

Причем детям гиены отрыгивали мясо, а инвалиду кусок мяса давали, который приносили с собой! И веселились все вместе — прыгали друг через другжку, песни пели, легенды рассказывали, сидя кругом, и прочее. А одна гиена всегда на охране стояла. Ни разу не видел ссор между ними, не заметил никакой особой иерархии — вожак командовал на охоте, но дома все управлялись делами сообща, без особых дрязг.

Нельзя было спать лежа около гиен — они могли напасть на спящего на земле. Как любой другой зверь, решающий, что перед ним законная добыча. Но спи сидя — прислонившись к камню — пожалуйста, они не трогали тебя и не боялись. Даже обнюхивать подходили. Мир — дружба.

А потом они однажды собрались всей стаей (без молодых, правда), долго переговаривались, урчали, и на меня поглядывали. Я уж струхнул, не хотят ли полакомиться. Но они решили, что раз тут человек так долго сидит, то давайте накормим его. И принесли кусок мяса. Я поблагодарил, но показал, что еда есть, спасибо. Они плечами пожали и унесли назад. Детишки с тех пор чуть ли не через меня прыгали.

Только запах от гиен жуткий стоял уже метров за двадцать. Уж я их уговаривал сбегать искупаться, ни в какую. Так и прожил с грязнулями неделю. Меня потом попросили подальше сесть, когда домой везли.