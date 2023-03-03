История одного из самых таинственных предметов, найденных археологами

Найдутся ли когда-нибудь колоссальные сокровища, спрятанные в кладах, перечисленных в “Медном свитке”.

Одним из самых таинственных и странных объектов, найденных за всю историю человечества, стал так называемый «Медный список». О чём идёт речь? Этот свиток, который сделан, как яствует из названия, на листе меди, был обнаружен в 1953 году среди многочисленных рукописных документов (свитков) в окрестностях Мёртвого моря. Рукописи Мёртвого моря, известные также, как Кумранские рукописи, были обнаружены в пещерах Иудейской пустыни. Первый манускрипт был найден в 1947 году, а затем последовали находки десятков других полных или фрагментарных записей. На сегодняшний день последняя рукопись найдена совсем недавно — в 2017 году.

По мнению археологов, найденным докуменам не менее двух тысяч лет, и все они написаны на древнем иврите. За одним исключением — Медный список написан на другом языке, скорее всего, на одном из вариантов «мишнаитского иврита», причём и орфография и изображения букв отличаются от остальных рукописей.

Лишь один из найденных свитков изготовлен на металле — на меди. И до сих пор он является единственным найденным документом древности, изготовленным из металла. И

В Медном свитке указан список из шестидесяти четырёх мест, в которых, согласно записям, скрыты тайники с сокровищами, включая золотые и серебряные монеты, объекты, которым поклонялись тамошние жители и другие ценности. Все эти места захоронений до сих пор скрыты от людских глаз, в частности и из-за того, что координаты и описания тайников зашифрованы, а за прошедшие с момента находки семьдесят с лишним лет полностью расшифровать записи не удалось (частично из-за того, что за тысячи лет коррозия меди частично сьела записи).

Но частичная расшифровка показывает, что в списке содержатся указания на действительно богатейшие тайники — судя по описаниям, в этих тайниках не менее четырехста тонн золота и серебра в монетах, слитках и изделиях.

До сих пор непонятно, откуда взялись такие сокровища (вряд ли какой-то древний шутник потратил усилия и время на создание списка на металле). Некоторые учёные высказывают версии о том, что речь о захороненных сокровщах, вывезенных из храма Соломона, другие уверены, что речь о драгоценностях, вывезенных из Иерусалима перед захватом его римлянами в 70 году нашей эры. Есть мнение, что список не более, чем сказка, выбитая на металле неизвестным сочинителем.

Но до сих пор нет никаких признаков того, что когда-то какая-то более-менее значительная часть указанных в Медном списке сокровищ была найдена.

Сам Медный список хранится в Археологическом музее Иордании, в Аммане. Если кто-то когда-то разгадает загадку и найдёт хоть сотую долю описанных в нём сокровищ, то он станет миллионером, даже если придётся поделиться доходами с государством.