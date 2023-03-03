Канадцы покупают всё меньше вина и пива. Зато растут продажи сидра и крепких алкогольных напитков

Только что Управление статистики Канады (Statistiques Canada) опубликовало данные о продаже вина, крепких спиртных напитков, сидра и пива в стране за период с 1 апреля 2021 года по 31 марта 2022 года.

Управление статистики всегда публикует общие данные о продажах алкоголя за период с 1 апреля по 31 марта предыдущего года, так что речь о самых последних данных.

За отчётный период было продано спиртных напитков (включая пиво) на сумму 26, 1 млр. долларов, что в денежном исчислении на 2,4% выше предыдущего года. Но повышение суммы оборота достигнуто за счёт инфляции, так как цены на алкоголь возросли за это время на 2,8%, то есть, общее количество проданных алкогольных напитков сократилось примерно на 1,2%, и всего было продано 3 миллиарда 141 миллион литров алкогольных напитков.

Иначе говоря, каждый канадец, включая младенцев и трезвенников, купил за отчётный год примерно 100 литров алкоголя (подсчёт весьма приблизительный, конечно). По официальным данным, каждый взрослый канадец покупал в неделю до 10 литров алкогольных напитков (с учётом пива). Когда и где мы все, каждый из нас, выпивали по полтора литра алкоголя в день, статистика не знает. Но мы потребляем в общей массе меньше спиртного, чем год назад.

Любопытно и то, что продажи вина и пива сократились на 4%, тогда как водка, виски, ром и сидр (сидр не является крепким напитком) повысились. И вино, и пиво поставили отрицательный рекорд продаж, то есть общее количество этих видов напитков впервые сократилось на такую цифру. В любом случае, что касается пива, его потребление в пересчёте на взрослого канадца составило в среднем 3,7 стандартных бутылки (управление не уточняет объём «стандартной бутыли»). Сидр и кулеры успешно вытесняют пиво с рынка, и практически всё сокращение потребления пива замещено продажами сидра и кулеров.

Падение общего объёма продаж алкоголя зафиксировано впервые с 2013-2014 года, но и тогда спад был меньше нынешнего.