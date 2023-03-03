Ученые обнаружили туннель в египетской пирамиде Хеопса

Потайной коридор длиной девять метров был обнаружен недалеко от главного входа в Великую пирамиду в Гизе, возраст которой составляет 4500 лет.

Открытия внутри пирамиды, последнего из семи чудес Древнего мира, которое все еще существует, было сделано в рамках проекта Scan Pyramids, который с 2015 года использует неинвазивные технологии, включая инфракрасную термографию, 3D-моделирование и визуализацию космических лучей, чтобы заглянуть внутрь объекта.

В статье, опубликованной в журнале Nature, говорится, что открытие может способствовать получению знаний о конструкции пирамиды и назначении остроконечной структуры из известняка, которая находится перед коридором.

Пирамида была построена как монументальная гробница около 2560 г. до н. э. во время правления фараона Хуфу, или Хеопса. Построенная на высоте 146 метров, она в настоящее время достигает 139 метров и была самым высоким сооружением, созданным человеком, до Эйфелевой башни в Париже в 1889 году.

По словам Мостафы Вазири, главы Высшего совета Египта по древностям, недостроенный коридор, вероятно, был создан для перераспределения веса пирамиды либо вокруг главного входа, которым сейчас пользуются туристы, расположенного почти в семи метрах от него, либо вокруг другой, пока еще не обнаруженной камеры или помещения.

«Мы собираемся продолжить наше сканирование, чтобы посмотреть, что мы можем сделать… чтобы выяснить, что мы можем найти под ним или просто в конце этого коридора», — сказал он журналистам после пресс-конференции перед пирамидой.

Считается, что пять комнат на вершине царской погребальной камеры в другой части пирамиды также были построены для перераспределения веса массивной конструкции. Возможно, у фараона было более одной погребальной камеры, добавил Вазири.

Ученые обнаружили коридор с помощью мюонной рентгенографии космических лучей, прежде чем получить его изображения, пропустив эндоскоп толщиной 6 мм из Японии через крошечное соединение в камнях пирамиды.

В 2017 году исследователи Scan Pyramids объявили об обнаружении пустоты длиной не менее 30 метров внутри Великой пирамиды, первой крупной внутренней структуры, обнаруженной с 19 века.