Генпрокурор США объяснил отсутствие преследования за нападения на церкви

Отсутствие большого числа дел против атаковавших церкви и центры помощи беременным летом 2022 года объяснил тем, что это происходило в темное время суток, генпрокурор США Меррик Гарланд 1 февраля на заседании Юридического комитета сената США.

В ответ на вопрос, почему те, кто совершает акты вандализма и поджигает католические церкви и центры для беременных, могут избежать ареста, в то время как двери противников абортов выбиваются вооруженным спецназом, Гарланд ответил, что левые преступники обычно действуют в ночью, в то время как активисты, выступающие за жизнь, обычно действуют при свете дня, и их легко идентифицировать.

Министерство юстиции США также не предъявило обвинения ни одному протестующему в соответствии с законом, который объявляет протест рядом с домом судьи Верховного суда (на самом деле любого судьи) незаконным, а активисту движения за жизнь в Пенсильвании Марку Хоуку было предъявлено обвинение в соответствии с федеральным законом.

Хоук был арестован во время рейда ФБР по обвинению в нарушении Закона о свободе доступа ко входу в клинику (Закон FACE). Приблизительно 20 вооруженных до зубов агентов ФБР арестовали 48-летнего мужчину в его доме 23 сентября и надели на него наручники на глазах у жены и детей. Хоук был арестован в своем доме в Кинтнерсвилле, штат Пенсильвания, в связи с ссорой с сопровождающим клиента клиники абортов возле клиники в октябре 2021 года. В январе 2023 года Хоук был признан присяжными невиновным по предъявленным обвинениям.

Приведя пример Хоука как пример применения чрезмерной силы со стороны минюста, сенатор Майк Ли напомнил: «В 2022 г. и за первые пару месяцев 2023 г. Министерство юстиции объявило об обвинениях против 34 человек в „заблокировании доступа к клиникам для абортов или вандализме“. Сообщалось о более чем 81 нападении на центры беременных, 130 нападениях на католические церкви с момента утечки решения Верховного суда, и только 2 человека были обвинены. Как вы объясните это несоответствие ссылкой на что-либо, кроме политизации того, что там происходит?»

Гарланд ответил: «Закон FACE в равной степени применяется к усилиям по нанесению ущерба, блокаде, клиникам… независимо от того, являются ли они ресурсными центрами для беременных или центрами абортов. Он одинаково применим в обоих случаях, и мы применяем закон одинаково».

Он продолжил: «Я скажу, что вы совершенно правы, есть много других судебных преследований в отношении блокировки центров абортов, но это, как правило, потому, что эти действия совершаются с фотографией в то время, при дневном свете, и увидеть человека, который это сделал, довольно легко».

«Те, кто нападает на центры ресурсов для беременных, что ужасно, делают это ночью в темноте. Мы вложили в это все ресурсы. Мы назначили за это вознаграждение. Министерство юстиции и ФБР обратились к католическим и другим организациям с просьбой о помощи в выявлении людей, которые это делают. Мы будем преследовать в судебном порядке каждое дело против ресурсных центров по беременности, которое мы можем создать, но эти люди, которые делают это, умны и делают это тайно и я убежден, что ФБР срочно пытается их найти», — заявил генпрокурор США.

Гарланд выразил аналогичное мнение на слушаниях в Сенате в 2021 году по поводу выдвижения Гарланда на пост генерального прокурора США.

Тогда сенатор Джош Хоули спросил Гарланда о нападениях антифа на здания судов и полицейских участков: «Считаете ли вы нападения на здания федеральных судов или другую федеральную собственность актами внутреннего экстремизма, внутреннего терроризма?»

«Нападение на здание суда во время работы с целью помешать судьям по факту решения дел, что явно является бытовым экстремизмом, бытовым терроризмом. Нападение просто на государственную собственность, ночью или при любых других обстоятельствах является явным преступлением и серьезным преступлением и должно быть наказано. Оба являются преступными, но один из них представляет собой серьезную атаку на наши демократические институты», — сказал Гарланд.

Таким образом, по мнению генпрокурора США ненасильственный протест с плакатами в здании суда или возле него днем — это нападение на демократические институты, а попытка сжечь это же здание или полицейский участок с людьми внутри — просто серьезное преступление, к тому же преступников сложно найти, потому что они атакуют ночью и скрывают лица.

Подчеркнем, генпрокурор США сказал, что в нафаршированных видеокамерами городах США ФБР не может найти тех, кто поджигал по ночам церкви, пострадавшие организации должны найти преступников сами.