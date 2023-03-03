В Канаде заинтересовались ядерными реакторами Hyundai Engineering

В штаб-квартире Hyundai Engineering стороны обсудили план сотрудничества в рамках строительства малых модельных реакторов мощностью 100 МВт.

Проект строительства малого модульного реактора (ММР) обсудили представители южнокорейской компании Hyundai Engineering с правительством Альберты в Канаде.

Генеральный директор Hyundai Engineering Хон Хён Сон провел переговоры с министром труда, экономики и развития Севера Брайаном Джином и министром торговли, иммиграции и мультикультурализма провинции Альберта Раджаном Сони, которые посетили штаб-квартиру Hyundai.

Представители провинциального правительства Альберты выразили заинтересованность в проекте по строительству ММР для достижения нулевого уровня выбросов к 2050 году. Правительство Альберты активно привлекает Hyundai Engineering к участию в этом проекте.