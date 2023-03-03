Ford отзывает 98 500 пикапов Ranger из-за надувных подушек безопасности

Кампанию по отзыву 98 500 автомобилей модели Ranger в США из-за проблем со сменными подушками безопасности начал американский автоконцерн Ford Motor.

Сообщается, что отзыв связан с тем, что сменные надувные подушки безопасности переднего пассажира могли быть установлены неправильно.

У попавших под отзыв Ford Mondeo с шестиступен­чатыми «автоматами» 6F35 может быть повреждена или отсутствовать законцовка троса рычага переключения передач. Из-за этого трансмиссию в какой-то момент не получится перевести в нужный режим, и автомобиль начнёт неконтролируемое движение.

Ford Ranger отзывается из-за дефектных подушек безопасности фирмы Takata. Из-за растрески­вания корпуса газогенератора возможно неправильное срабатывание при аварии — металлические осколки способны серьёзно ранить людей в салоне.

На отзываемых Mondeo заменят втулки троса и установят защитные крышки. На пикапы поставят новые газогенераторы подушек безопасности водителя и переднего пассажира. Все работы для владельцев машин проведут бесплатно.

Отзыв распространяется на пикапы Ranger 2004-2006 модельного года, отозванные в 2017 и 2018 годах.

В компании не сообщили, были ли случаи аварий из-за подобного дефекта в этих автомобилях.