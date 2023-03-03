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Регулирующий орган банков начинает консультации по ипотеке

Виктория Христова Мар 3, 2023 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Комментарии к записи Регулирующий орган банков начинает консультации по ипотеке отключены 39 Просмотров

Банковский регулирующий орган Канады объявил в четверг о начале общественных консультаций по существующим и недавно предложенным правилам ипотечного кредитования, полагая, что риски, связанные с этими кредитами, значительно возросли с начала пандемии COVID-19.

 

Управление суперинтенданта финансовых учреждений (BSIF) сообщило, что в ходе консультации по правилам андеррайтинга ипотечных кредитов, изложенных в руководстве B-20, будут рассмотрены меры, направленные на обеспечение того, чтобы заемщики могли управлять своими долгами.

Ключевым элементом существующих правил является минимально допустимая ставка, иначе называемая имитацией кризиса или стресс-тестом по ипотеке, которая требует, чтобы заемщики имели право на получение ипотечного кредита по самой высокой ставке между договорной ставкой по ипотеке плюс 2 процентных пункта и 5,25 %.

Несмотря на то, что исполнительный директор считает эту защитную меру полезной, он считает, что могут потребоваться дополнительные меры для снижения рисков, связанных с ипотекой, и предложил несколько вариантов.

В частности, он утверждает,что ищет комментарии по поводу возможности введения мер, связанных с соотношением ссуды к доходу и соотношением долга к доходу, мер, которые ограничили бы выплаты по долгам в процентах от дохода заемщика, а также моделирования кризисов на предмет доступности процентных ставок по кредитам.интерес, которые выходили бы за рамки существующей модели моделирования кризисов.

Ранее на этой неделе суперинтендант BSF Питер Рутледж воспользовался своим участием в Конференции руководителей крупных банков, организованной Королевским банком, чтобы заявить, что он хотел бы проявлять инициативу в решении проблем, поскольку системные уязвимости, в том числе высокий уровень задолженности, возросли за последние годы. последние триместры.

 

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Ольга Успенская
Риэлтор с 20-ти летним опытом работы

 

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