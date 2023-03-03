Компания в Канаде получила разрешение на торговлю наркотиками

Компания Health Canada, производящая легкие наркотики в Британской Колумбии, получила разрешение на производство и продажу тяжелых наркотиков.

Лаборатории Adastra Labs, базирующиеся в Лэнгли, получили одобрение федеральных властей 17 февраля. Решение было принято всего через несколько недель после вступления в силу Закона провинции о контролируемых наркотиках и веществах, декриминализирующего личное хранение до 2,5 грамма наркотиков, в том числе тяжелых, вызывающих быстрое привыкание.

По данным Yahoo Finance, 24 августа 2022 года Adastra Labs получила лицензию дилера контролируемых наркотиков и психоактивных веществ, что позволяет ей на законных основаниях заниматься производством и продажей определенных контролируемых веществ (легких наркотиков).

Благодаря дополнительному разрешению, предоставленному Министерством здравоохранения Канады, компании теперь разрешено обрабатывать 250 граммов тяжелого наркотика. Она также может легально импортировать листья южноамериканского растения для производства и синтеза этого вещества на месте.

Майкл Форбс, генеральный директор Adastra Labs и основатель Forbes Group, имеет большой опыт работы в отрасли, и, хотя его компания в настоящее время специализируется на производстве легкого наркотика, он имеет многолетний опыт работы на переднем крае медицины наркозависимости в качестве фармацевта.

Форбс является сторонником снижения вреда — идеи о том, что, пока наркоманы ожидают лечения от зависимости, они должны иметь доступ к безопасному запасу своего любимого наркотика. Например, в 2010 году он запустил программу обмена игл по заказу Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Он заявил, что его компания с декабря 2022 года добивалась разрешения на работу с тяжелыми наркотиками, «для поддержки спроса на безопасные поставки» наркотических веществ.

Предположение о том, что введение большего количества наркотиков в систему поможет решить кризис наркозависимости в Канаде и США, подверглось критике со стороны многих, которые утверждают, что это только усугубит существующие проблемы.