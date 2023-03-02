О Джордано Бруно

Годовщина рождения и гибели великого учёного Джордано Бруно

Джордано Бруно первым обосновал теорию бесконечной вселенной, в которой планеты кружатся вокруг звёзд, а Земля не является исключением.

Джордано Бруно родился в январе или в феврале 1548 года. Был казнён 17 февраля 1600 года.

В 1584 году доминиканский монах Джордано Бруно публикует одну из самых великих книг в истории человечества — «О бесконечной вселенной и множественности миров». Согласно Джордано Бруно, вселенная бесконечна, Земля кружится вокруг Солнца, а Солнце — всего лишь одна из множества звёзд.

Бруно говорит о возможности существования разумных существ во многих мирах. И даже допускает возможность существования разных параллельных вселенных.

Мир после Бруно меняется — конечная и замкнутая вселенная Аристотеля превращается в бесконечность…

Джордано Бруно с триумфом объезжает Европу. Его приглашают короли и принцы. Всюду он рассказывает о Вселенной и всюду поражает окружающих эрудицией и памятью — он наизусть знает двадцать пять тысяч каноничских и библейских текстов, стихи Овидия и работы предшественников. Он проповедует любовь и равенство. Он убеждает в своей правоте сотни последователей, которые поведут к новым высотам науку и цивилизацию.

Но Церковь недовольна ударом по её многовековым догмам. В 1592 году Джордано Бруно арестовывают. От него требуют отказаться от еретических воззрений. Его подвергают 23 сеансам классических пыток — от пыток огнём, до вырывания мяса раскаленными щипцами. Его избивают и морят голодом. А Бруно стоит на своем — Земля — шар, вселенная бесконечна, Солнце — всего лишь одна, обычная звезда, а не центр мира. И даже палачам и судьям своим пытается донести эти мысли. Не из фанатизма, а потому, что не может лгать. И потому, что считает, что такое поведение принесет пользу человечеству.

Джордано Бруно сжигают живьём на костре. По приговору суда, язык ему прокалывают, чтобы он уже на костре не мог пропагандировать окружающим свои идеи…

А его прощальное письмо, написанное в тюрьме перед казнью, сжигают вместе с ним, чтобы и следа не осталось от ереси.

Через 33 года Галилео Галилей выступает с более осторожными идеями — Земля вращается вокруг Солнца, но Солнце, возможно, центр мира. В любом случае, всё в руках божьих… Никаких упоминаний других миров. Но церкви и это заявление не по душе. И Галилея тоже арестовывают. До пыток не доходит — учёный отрекается при первой же угрозе. Признаёт ошибки и раскаивается в национал-предательстве. И Галилея отпускают с миром, погрозив пальчиком.

Работы Бруно разошлись шире и пользовались большим влиянием, чем работы Галилея. Влияние Бруно на философию, астрономию, науку и на всё человечество — гораздо выше влияния Галилея. И Бруно защитил свои идеи, придав им импульс и интерес мученичеством.

Однако, имя Галилея известно гораздо больше имени Бруно. Да нет, никто его не ругает — заслуги Галилея очевидны, а требовать от каждого быть мучеником нельзя. Но почему мы чтим его больше? Видим себя в его поведении и не хотим стыдыться за себя, вспоминая Бруно, качества которого мало кому присущи?