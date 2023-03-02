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Explosion
Изображение взрыва и его поседствий (снимок в инфракрасном диапазоне). Фото NASA.

Обнаружен самый сильный взрыв во Вселенной

Megan Jorgensen Мар 2, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий, Это интересно Оставить комментарий 73 Просмотров

Зафиксирован самый сильный взрыв материи во Вселенной

Новое научное открытие огромного значения — самый сильный взрыв во Вселенной зафиксирован исследователями Космоса.

Учёные НАСА (астрономы и физики) подтвердили обнаружение самого сильного взрыва энергии, зафиксированного людьми. В принципе, конечно, самым сильным взрывом был так называемый Биг-Банг, в результате которого создалась наша Вселенная, но в ней самый сильные взрыв обнаружен только что, хотя Космос «кишит» всевозможными событиями, многие из которых странны и непонятны нашей науки.

Самый сильный взрыв зарегистрирован в районе Крабовой туманности, и «взрывные волны» расходятся от эпицентра с колоссальной скоростью. Хотя взрыв произошёл примерно тысячу лет назад, на момент наблюдения эффект взрыва (пространство, на которое разошлась заметная взрывная волна) охватывает радиус в пять световых лет.

По подсчётам учёных, сила взрыва превысила примерно в десять миллиардов раз общую мощь энрегии, которую выделяет одномоментно наше Солнце. Непонятно, что именно вызвало выброс такого огромного количества энергии. Пока эксперты склоняются к мысли, что каким-то образом «взорвалась» чёрная дыра, но если так, то специалисты лишь разводят руками, не имея никакого представления о том, как именно проходит процесс. Но так или иначе, что-то должно же было накопить такое количество энергии и так её выбросить, что «пострадало» окружающее пространство общим диаметром в десять световых лет, и эффект взрывной волны до сих пор не прекратился.

Взрывы космического газа и плазмы наблюдаются регулярно. Самый далёкий зафиксирован на расстоянии в 390 миллионов световых лет от Земли в галактике Змееносца, но ничего подобного нынешнему открытию всё же не наблюдалось.

Значение открытия очень велико — исследования взрыва помогут разобраться в механизме происхождения и развития нашей Вселенной и найти ответы на многие вопросы мироздания.

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