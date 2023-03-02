Зафиксирован самый сильный взрыв материи во Вселенной

Новое научное открытие огромного значения — самый сильный взрыв во Вселенной зафиксирован исследователями Космоса.

Учёные НАСА (астрономы и физики) подтвердили обнаружение самого сильного взрыва энергии, зафиксированного людьми. В принципе, конечно, самым сильным взрывом был так называемый Биг-Банг, в результате которого создалась наша Вселенная, но в ней самый сильные взрыв обнаружен только что, хотя Космос «кишит» всевозможными событиями, многие из которых странны и непонятны нашей науки.

Самый сильный взрыв зарегистрирован в районе Крабовой туманности, и «взрывные волны» расходятся от эпицентра с колоссальной скоростью. Хотя взрыв произошёл примерно тысячу лет назад, на момент наблюдения эффект взрыва (пространство, на которое разошлась заметная взрывная волна) охватывает радиус в пять световых лет.

По подсчётам учёных, сила взрыва превысила примерно в десять миллиардов раз общую мощь энрегии, которую выделяет одномоментно наше Солнце. Непонятно, что именно вызвало выброс такого огромного количества энергии. Пока эксперты склоняются к мысли, что каким-то образом «взорвалась» чёрная дыра, но если так, то специалисты лишь разводят руками, не имея никакого представления о том, как именно проходит процесс. Но так или иначе, что-то должно же было накопить такое количество энергии и так её выбросить, что «пострадало» окружающее пространство общим диаметром в десять световых лет, и эффект взрывной волны до сих пор не прекратился.

Взрывы космического газа и плазмы наблюдаются регулярно. Самый далёкий зафиксирован на расстоянии в 390 миллионов световых лет от Земли в галактике Змееносца, но ничего подобного нынешнему открытию всё же не наблюдалось.

Значение открытия очень велико — исследования взрыва помогут разобраться в механизме происхождения и развития нашей Вселенной и найти ответы на многие вопросы мироздания.