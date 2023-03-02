Канадцам лучше не болеть в США, а если уж заболели, проследите, в порядке ли страховка

Очень неприятный случай, имевший место с гражданином Канады, у которого случился инфаркт, когда он отдыхал в американском штате Аризона.

Луи Ламот (Louis Lamothe), житель Саскачевана, находился в турпоездке в Аризоне, когда вдруг с ним случилась беда — инфаркт. Местная скорая помощь доставила его в больницу города Феникс (от места проживания туриста до больницы было несколько десятков километров), где врачи оказали необходимую помощь, но где больному пришлось провести пару недель, так как состояние в первые дни его не улучшалось. Врачи были вынуждены поместить Ламота в устройство, обеспечивающее искусственное дыхание, и установить постоянное наблюдение, усадив рядом сиделку. Затем пациент был отправлен в город Реджайна, в провинции Саскачеван, на специальном санитарном самолёте.

Общая сумма за медицинскую помощь составила 56 тысяч долларов США (включая доставку пациента в Феникс, лечение, терапию, две недели на искусственном дыхании, полёт на санитарном самолёте в Канаду и другие расходы). Таков был выставленный за учлуги счёт.

Поначалу семья больного не волновалась, так как была уверена, что все расходы покрываются страховкой от известной компании Croix Bleue. Так как Луи Ламоту 72 года, семья понимала, что в случае поездки за рубеж всё же лучше застраховаться в частной компании на случай непредвиденных обстоятельств — мало ли что может за границей случиться, а в этом случае провинциальная медстраховка покроет расходы лишь по минимальной ставке — то есть, возместит расходы лишь на уровне канадских тарифов. Проще говоря, если, например, укол стоит в Саскачеване 100 долларов, а в Аризоне — 500 долларов, то канадская провинциальная страховка покроет именно 100 долларов, а остальное пациент выложит из своего кармана, если, конечно, он не приобретёт частную страхову именно на такой случай.

Поэтому, подчеркнём ещё раз, Луи Ламот и был застрахован в частной компании.

Но компания возместить расходы (напомним — в размере 56 тысяч долларов) отказалась! И дело не в том, что пациент был застрахован на меньшую сумму (обычно люди страхуются на определённую сумму, от которой и зависит страховой взнос). Дело в том, что компания Croix Bleue пояснила, что пациент не уведомил страхователя об изменении условий получения им лекарства, которое он вынужден применять постоянно, а эти изменения, по мнению страхователя, и повлекли за собой печальные последствия для здоровья. Конкретнее, Луи Ламот принимал в момент страхования 10 мг лекарства против «плохого холестерола», а затем доза была увеличена по предписанию врача до 20 мг.

Кстати, сумма в 56 тысяч долларов, скорее всего, не окончательная, потому что семья ещё не получила счёт на ряд оказанных больницей в Фениксе услуг (о чём больница предупредила, мол, ждите ещё счёт на пребывание в палате).

Дальше мы приводим обе версии событий, от семьи пациента и от компании (дабы не вставать ни на чью сторону):

Версия семьи: Да, доза была увеличена по предписанию врача. Но Луи Ламот во время заполнения бланка на страхование честно указал, что у него уже был инфаркт и что он страдает от хронических проблем с лёгкими. Он указал и название лекарства, и дозу. Но он не сообщил страхователю о повышению дозы по простой причине — он либо не подумал об этом, либо просто упустил этот момент — необходимость уведомить о повышении дозы лекарства, либо забыл об этом (всё же человеку 72 года). Супруга пациента утверждает, что её муж — человек честный и не стал бы сознательно скрывать этот факт из-за какого незначительного повышения страховых взносов в случае «осложнения со здоровьем, которые приводят к изменению в принятии медикаментов». Никаких объяснений страхователь слушать не желает, отказываясь выплатить страховку, которую он продал, и во время продажи которой ни разу не пояснил, какие действия или отсутствие действий со стороны застрахованного лица могут привести к потере страховой суммы.

Версия Croix Bleue (отделение в Саскачеване): В связи с тем, что случай касается личных данных и личных обстоятельств клиента, компания не может обсуждать конкретное дело. Тем более, что у саскачеванского отделения 130 тысяч клиентов, а поэтому нет возможности ответить по каждому случаю. Но изучение обстоятельств каждого наступившего страхового случая проходит несколько этапов, во время которых дело всесторонне расматривается и анализируется, после чего принимается решение, причём в сложных случаях и в случаях крупных сумм (как описываемый), дело рассматривается на уровне главного руководства компании. Компания делает всё для информирования клиентов, о случаях потери права на страховку, о максимальных суммах выплат и о других деталях. У компании есть также правила, согласно которым клиенты могут подать апелляцию на решение об отказе выплатить страховую премию.

Чем дело кончится и на чём сердце успокоится, сложно сказать, но пока эксперты склоняются к тому, что с юридической точки страхователь прав и имеет право отказать в выплатах. А семья обратилась к доброжелателям с просьбой собрать деньги и помочь с оплатой задолженности.

Не желая занимать позицию в пользу одной из сторон, мы всё же можем призвать всех потенциальных туристов не скупиться на приобретение частной страховки во время поездок за гранцицу, и тщательно проверить все пункты договора, чтобы не остаться ни с чем в случае (не приведи судьба!) сложностей со здоровьем.