Канадский певец Джастин Бибер отменил мировое турне из-за паралича лица

Канадский певец Джастин Бибер отменил свое мировое турне «Justice World Tour» из-за продолжающейся проблемы с параличом лица.

Турне, которое должно было начаться в 2022 году, было отложено в июне прошлого года, когда Джастин Бибер шокировал своих поклонников сообщением, что страдает параличом лицевого нерва из-за редкого заболевания.

29-летний мужчина сказал, что у него диагностирован синдром Рамсея-Ханта. Согласно данным клиники Майо, синдром Рамсея-Ханта возникает, когда вспышка опоясывающего лишая поражает лицевой нерв возле одного из ваших ушей, согласно данным клиники Майо. Это может вызвать болезненную опоясывающую сыпь, паралич лицевого нерва и потерю слуха в пораженном ухе.

Бибер сообщил своим поклонникам, что у него парализована правая сторона лица и даже записал видео. Известие пришло через несколько месяцев после того, как супруга Джастина Бибера, Хейли Бибер, была госпитализирована с «симптомами, похожими на инсульт».

26-летняя модель была госпитализирована в Палм-Спрингс, штат Калифорния, в марте прошлого года, и врачи обнаружили тромб в ее мозгу. Хейли Бибер рассказала, как у нее возник паралич лицевого нерва, когда она завтракала с мужем, после чего ее срочно доставили в больницу.