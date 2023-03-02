Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости Канадский певец Джастин Бибер отменил мировое турне из-за паралича лица
Джастин Бибер с супругой. Фото: https://www.starhit.ru/

Канадский певец Джастин Бибер отменил мировое турне из-за паралича лица

Виктория Христова Мар 2, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канадский певец Джастин Бибер отменил мировое турне из-за паралича лица отключены 41 Просмотров

Канадский певец Джастин Бибер отменил свое мировое турне «Justice World Tour» из-за продолжающейся проблемы с параличом лица.

 

Турне, которое должно было начаться в 2022 году, было отложено в июне прошлого года, когда Джастин Бибер шокировал своих поклонников сообщением, что страдает параличом лицевого нерва из-за редкого заболевания.

29-летний мужчина сказал, что у него диагностирован синдром Рамсея-Ханта. Согласно данным клиники Майо, синдром Рамсея-Ханта возникает, когда вспышка опоясывающего лишая поражает лицевой нерв возле одного из ваших ушей, согласно данным клиники Майо. Это может вызвать болезненную опоясывающую сыпь, паралич лицевого нерва и потерю слуха в пораженном ухе.

Бибер сообщил своим поклонникам, что у него парализована правая сторона лица и даже записал видео. Известие пришло через несколько месяцев после того, как супруга Джастина Бибера, Хейли Бибер, была госпитализирована с «симптомами, похожими на инсульт».

26-летняя модель была госпитализирована в Палм-Спрингс, штат Калифорния, в марте прошлого года, и врачи обнаружили тромб в ее мозгу. Хейли Бибер рассказала, как у нее возник паралич лицевого нерва, когда она завтракала с мужем, после чего ее срочно доставили в больницу.

 

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*