Иммиграция с Александрой Мельниковой. Из нелегалов в ПМЖ: строители Торонто.

Когда выхода нет, но он оказывается ЕСТЬ! 😀 ПМЖ для нелегальных работников в строительной области!

В январе 2023 года Канада продлила специальную программу легализации и получения ПМЖ для НЕЛЕГАЛЬНЫХ работников с опытом работы в строительстве в Торонто.

Ее создали в благодарность строителям, которые внесли свой вклад в развитие города. По этой программе строители и члены их семей имеют право остаться на ПМЖ. В количество квот входят только главное аппликанты, а не члены их семей.

С самого начала этой программы 452 человека уже получили по ней документы – 190 строителей и 262 члена их семей.

Что это за программа и как на нее подать?

В 2019 году Канадское правительство открыло беспрецедентную программу для строителей, которые уже много лет живут нелегально в Торонто и работают в сфере строительства. На тот момент было выделено только 500 мест.

После того, как программа УСПЕШНО была интегрирована, министерство иммиграции совместно с министерством труда и социальной политики и правительством провинции Онтарио одобрило ее продление и на 2023 год не только продлило эту программу, но и увеличила квоты до 1000 аппликантов.

Какие требования, чтобы подать на ПМЖ по этой программе:

– подать до 2 января 2024 года (при наличии мест, конечно)

– въехать в Канаду ЛЕГАЛЬНО, но на данный момент не иметь легального статуса

– жить в Торонто на момент подачи уже минимум как 5 лет

– иметь родственников в Канаде (обратите внимание, в эту категорию иммиграции входят ВСЕ родственники, включая бабушек, дедушек, теть, дядь, внуков и племянников)

– иметь письмо-поддержку от Канадского конгресса труда (Canadian Labour Congress)

– иметь требуемый опыт работы минимум 3,5 года

Если вам нужна консультация по иммиграции, пожалуйста, отправьте нам емейл на info@skiimmigration.com

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант по всей Канаде и провинции Квебек с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

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