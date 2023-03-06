В Израиле сменили пол главного героя в новом издании сказки Сент-Экзюпери

Пол главного героя сказки «Маленький принц» французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери изменили авторы нового издания книги на иврите, 5 марта поступившего в продажу.

Главного героя ради гендерного равенства было решено сделать девочкой, а сама книга в новом варианте называется «Маленькая принцесса».

Переработка сказки Экзюпери было проведено в рамках специального проекта крупной израильской сетью книжных магазинов «Стеймацки».

Измененный «Маленький принц» станет первым изданием в серии книг для детей, в рамках которой будут «на современный лад» переработаны известные литературные произведения. Главные герои произведений мужского пола будут заменены женскими персонажами.

Исходя из объяснения книгоиздателя, большинство героев произведений для детей имеют мужской пол. «Только 31% главных персонажей детских книг женского пола. Таким образом, чтобы продвигать гендерное равенство в детской литературе на иврите, в „Стеймацки“ решили запустить этот проект <…>, призывающий писателей и писательниц создавать детские книги с женскими протагонистами. Мы в „Стеймацки“ верим, что язык и слова имеют силу, позволяющую изменять действительность, и мы призываем всех девочек, где бы они ни были, становиться героинями своих историй», — призвали в компании.

Напомним, «Маленький принц» впервые вышел из печати в 1943 году в США. Рисунки для книги были выполнены самим Экзюпери.