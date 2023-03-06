В Мексике разработали материал для 3D-печати на основе яичной скорлупы

Проект Eggshell (Un Proyecto de Huevo), возглавляемый мексиканской дизайн-студией MANUFACTURA, превращает яичную скорлупу в строительный материал.

Исследовательский проект адаптирует экологичный подход к керамике, 3D-печать биокерамики, изготовленной из яичной скорлупы, и комбинирование ее с экологически чистыми заполнителями с помощью роботизированной руки KUKA KR-150.

Этот новый экологически чистый материал направлен на сокращение большого количества пищевых и органических отходов в Мексике, одновременно создавая новые возможности благодаря технологиям и инновациям и способствуя новому диалогу между человеком и машиной.

В ходе исследования MANUFACTURA сосредоточилась на создании строительных материалов, сделав два ключевых применения: стена из кирпичей из яичной скорлупы, состоящая в общей сложности из 105 различных блоков, собранных в соответствии с их геометрией, и колонна из яичной скорлупы, состоящая из 26 частей, которые соединяются друг с другом и создают стабильность благодаря своей форме.

Каждый кирпич изготавливается по 100% экологичному циклическому процессу, поскольку сырье было получено путем сбора отходов более чем за два месяца производства в различных ресторанах Мехико.