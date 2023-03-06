Китайский Changan представил своего конкурента Tesla Model Y

Ожидается, что новинка выйдет на домашний рынок весной.

Новый кроссовер Shenlan S7, который должен стать конкурентом Tesla Model Y, представил китайский автопроизводитель Changan.

Новинка получила минималистичный салон без аналоговых клавиш и дверных ручек с обилием цифровых панелей. Кроссовер получил две версии — «чистый» электромобиль и гибрид с 1,5-литровым бензиновым мотором.

Shenlan S7 создан на одной платформе с представленным ранее лифтбеком SL03. Модели созданы в едином стиле, а шасси и интерьер унифицированы.

Кроссовер получил исключительно задний привод. Электрическая версия предлагается в вариантах на 218 и 258 лошадиных сил, мощность гибрида составляет 238 сил. Емкость батарей не раскрывается, однако автономность лифтбека оценивается в более чем 450 километров по циклу CLTC.