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фОТО: https://carnewschina.com/

Китайский Changan представил своего конкурента Tesla Model Y

Виктория Христова Мар 6, 2023 Новости, Транспорт, автомобили, самолёты, корабли Комментарии к записи Китайский Changan представил своего конкурента Tesla Model Y отключены 26 Просмотров

Ожидается, что новинка выйдет на домашний рынок весной.

Новый кроссовер Shenlan S7, который должен стать конкурентом Tesla Model Y, представил китайский автопроизводитель Changan.

Новинка получила минималистичный салон без аналоговых клавиш и дверных ручек с обилием цифровых панелей. Кроссовер получил две версии — «чистый» электромобиль и гибрид с 1,5-литровым бензиновым мотором.

Shenlan S7 создан на одной платформе с представленным ранее лифтбеком SL03. Модели созданы в едином стиле, а шасси и интерьер унифицированы.

Кроссовер получил исключительно задний привод. Электрическая версия предлагается в вариантах на 218 и 258 лошадиных сил, мощность гибрида составляет 238 сил. Емкость батарей не раскрывается, однако автономность лифтбека оценивается в более чем 450 километров по циклу CLTC.

 

 

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