Историческое здание университета Торонто модернизировали

Канадские студии Kohn Shnier и ERA Architects модернизировали историческое здание Университета Торонто, чтобы сделать его более доступным для инвалидов.

Местные фирмы Kohn Shnier и ERA Architects объединились для проекта площадью 2230 кв. м, который предполагал объединение различных пространств.

Построенный в 1859 году, Университетский колледж является одним из старейших зданий в кампусе, и поэтому он не полностью соответствует сегодняшними требованиями доступности зданий для лиц с ограничениями по здоровью.

В целом, здание нуждалось в обновлении его циркуляции, а также в интеграции современных технологий, сохраняя при этом свою историю.

«Одной из основных задач было поддержание комплексного и целостного видения проекта в масштабах, которые неравномерно распределены по всей структуре здания на трех уровнях», — сказал архитектор Кон Шниер.

Чтобы разрешить «гордиев узел» постепенных изменений уровня по всему обширному комплексу, были добавлены различные наклонные поверхности, которые были выделены с помощью рисунков полов. Также новая шахта лифта была построена за пределами существующего ограждения.

Это дополнение, видимое со двора университета, облицовано медной чешуей, что создает современный контраст с каменной кладкой в готическом стиле.