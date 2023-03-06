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Новости Европа сократит потребление свинины. Также требуется меньше пить кофе

Европа сократит потребление свинины. Также требуется меньше пить кофе

Виктория Христова Мар 6, 2023 Новости, Сам себе ресторан Комментарии к записи Европа сократит потребление свинины. Также требуется меньше пить кофе отключены 19 Просмотров

Евросоюз сокращает поголовье свиней, ссылаясь на выбросы парниковых газов, вместо того чтобы сократить потребление кофе и шоколада, которые вреднее для экологии, говорится о отчете производителя племенных свиней Genesus.

 

В конце 2022 года свиней в Европе было примерно 134,3 млн голов или на 6-7% меньше, чем в среднем с 2017 по 2020 год, около 143 млн. В отчете сказано, что потребление свинины в Европе к 2031 году упадет на 7,2%. Потребление мяса всех видов снизится на 2,8%.

Свиноводство в ЕС жестко зарегулировано экологическими нормами и требованиями к защите животных. В результате законодательных ограничений себестоимость мяса высока. Розничные цены следуют за себестоимостью.

В отчете Genesus утверждается, что политики ЕС игнорируют тот факт, что наименьшее воздействие на окружающую среду оказывают интенсивные производства.

Декларируемым целям ЕС в области свиноводства нужны: «Высокая плотность поголовья, высокая степень механизации, низкие трудозатраты и эффективное использование кормов». Это прямо противоположно законодательству ЕС о защите животных, подразумевающего большие вольеры, подстилки и тому подобное.

Высокий уровень благополучия животных вступает в противоречие с требованиями к снижению углеродного следа.

Снижение применения антибиотиков и других препаратов ведут к увеличению смертности от репродуктивно-респираторного синдрома свиней (РРСС). Падеж на 3%-4% выше, чем в странах с мягкими требованиями к профилактическим препаратам.

Оксид цинка, используемый в кормах поросят, был запрещен из-за «потенциального риска для окружающей среде». Законодатели не приняли во внимание фактическое влияние решения на благополучие свиней, страдающих из-за запрета.

Выбросы парниковых газов в расчете на килограмм в свиноводстве свиней в три раза выше, чем при производстве кофе или шоколада! Экологи называют воздействие на окружающую среду одной из причин падения потребления мяса.

Ожидается, что к 2032 году потребление свинины в Европе сократится на 7,2%. ЕС потребляет около 18% свинины в мире. При этом ЕС крупнейший в мире импортер и потребитель кофе (32%) и шоколада (36%). Среднее потребление шоколада в мире составляет 0,9 кг на человека. В Европе это 5 кг, а в Германии, которая активно борется с свиноводством, — 11 кг. К 2027 году ожидается рост потребления шоколада на 4,79%. Потребление кофе увеличивается на 2,77% в год.

Европейцы, сокращающие потребление свинины из-за ее воздействия на окружающую среду, — это те же самые люди, которые едят и пьют все больше продуктов, оказывающих втрое большее воздействие на климат.

 

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