Правительство Перу разрешило поездки своим министрам в Канаду и Германию

Официальные поездки в города Торонто и Берлин разрешили в правительстве Перу трем министрам страны для участия в официальных мероприятиях.

В Канаду направляются представители правительства Перу, а именно министр экономики и финансов Алекс Контрерас, а также министр энергетики и горнодобывающей промышленности Оскар Вера. Их поездки были разрешены в соответствии с принятыми верховными резолюциями.

Высокопоставленные чиновники совершат визит для участия в ежегодной горной конференции, проводимой Канадской ассоциацией старателей и разработчиков.

Данная организация проводит ежегодные горнодобывающие конвенции, которые являются одними из самых важных в мире, поскольку объединяют основных горнодобывающие предприятия, инвесторов и крупных поставщиков по всему миру.

«Цель конвенции заключается в представлении конкретной повестки дня, которая определяет конкурентные преимущества инвестирования в горнодобывающую промышленность по всей нашей стране», — говорится в сообщении.

Отметим, министерство экономики и финансов будет поручено министру аграрного развития и ирригации Нелли Паредес на время отсутствия главы ведомства. За министерством энергетики и горнодобывающей промышленности будет следить министр производства Рауль Рейес.

Кроме того, разрешена поездка министра внешней торговли и туризма Луиса Хельгеро в Германию. Свой визит в Берлин он совершит с 5 по 9 марта, где примет участие в международной туристической выставке ITB Berlin 2023.

Во время отсутствия Хельгеро управление внешней торговли и туризма будет поручено министру производства Раулю Рейесу.