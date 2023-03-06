Канада входит в число стран, наиболее подверженных риску перерастания жилищного краха в более масштабный кризис

Резкое падение рынков жилья не только в Канаде, но и в странах с развитой экономикой по всему миру начинает вызывать тревогу у экономистов.

Oxford Economics в недавнем отчете предупреждает, что глобальные риски обвалов на рынке жилья, перерастающих в банковские кризисы, сейчас намного выше исторических норм.

Используя инструмент оценки рисков банковского сектора, который измеряет 35 макроэкономических и финансовых показателей, Оксфорд предполагает, что до 16% крупнейших экономик имеют от 18 до 20% шансов столкнуться с жилищным кризисом в течение следующих трех-пяти лет, по сравнению с историческим средним показателем всего в 2%.

Канада, наряду с Исландией, Нидерландами, Швецией и Данией, входит в пятерку наиболее уязвимых стран с 7-процентной вероятностью того, что это приведет к банковскому кризису в течение следующего года, и 18-20-процентной вероятностью в течение трех-пяти лет.

Все эти рынки имеют две общие черты. Рынок жилья, который перегрелся во время пандемии, когда ставки по займам были низкими, а теперь резкое снижение цен на недвижимость и кредитование теперь, когда процентные ставки выросли, в случае Канады на целых 4,25 процентных пункта.

Риски, по-видимому, наиболее высоки в странах с развитой экономикой, сказала старший экономист Оксфорда Евгения Слепцова, поскольку домохозяйства в странах с формирующейся экономикой имеют меньшую задолженность, а их рынки жилья пережили меньше бумов и спадов.

Жилищный бум в странах с развитой экономикой был вызван длительным периодом сверхнизких процентных ставок. Оксфорд сообщает, что реальные цены на жилье выросли на 36 процентов в период с 2013 по 2021 год, что соответствует росту, наблюдавшемуся в преддверии великого финансового кризиса.

Почти половина этого прироста пришлась на 2020-21 годы во время пандемии, когда цены росли самыми быстрыми темпами за последние 50 лет.

Поскольку центральные банки, такие как Банк Канады, быстро повысили процентные ставки, чтобы бороться с растущей инфляцией, рынки жилья пережили резкий спад.

“Рынок жилья Канады, после многих лет перегрева, уже находится на территории краха. Поднявшись на 47% в период с марта 2020 по март 2022 года, реальные цены на жилье падали девять месяцев подряд вплоть до декабря и снизились на 19% по сравнению со своим пиком в 1 квартале 2022 года”, – говорится в отчете.

“Исторически такое резкое падение цен на недвижимость было предвестником жилищного и более широких банковских кризисов”, – говорится в нем.

Другими словами, чем выше они взлетают, тем тяжелее падают.

По словам Оксфорда, снижение цен после периода чрезмерного роста исторически было ключевым триггером жилищных кризисов. Его анализ показывает, что большинству кризисов предшествует в среднем восемь кварталов падения реальных цен на жилье. Как только цены начинают падать, возникает риск возникновения петли отрицательной обратной связи, в которой сокращение предложения кредитов усугубляет спад на рынке жилья.

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