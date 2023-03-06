После введения новой онлайн платформы, которая была призвана ускорить и облегчить обслуживание автомобилистов, всё рухнуло

Хотели, как лучше, а получилось, как всегда. C понедельника, 6 марта, SAAQ в срочном порядке мобилизует дополнительные силы с целью решить проблемы невиданных очередей.

С 6 марта SAAQ направляет на работу в районные офисы 150 дополнительных работников. Одновременно продлеваются часы работы, а некоторые виды услуг будут оказываться и в выходные дни. Что же происходит?

Совсем недавно мы порадовали читателей известием о том, что c 20 февраля SAAQ, наконец-то, перешёл почти полностью на обслуживание автомобилистов онлайн. Мол, теперь отошли в прошлое очереди, не надо уточнять время работы офисов, не надо таскать с собой документы и заполнять их под присмотром работников. Всё (или почти всё) можно изящно и ловко оформить через Интернет.

Но не успели народные массы возликовать и поаплодировать мудрому решению Общества автомобильного страхования Квебека, как их (народные массы) ожидал удар. Теперь, после нововведения очереди резко удлинились, оформить документы стало гораздо сложнее, народ буквально взвыл.

После запуска новой системы, та вдруг забуксовала. Да так, что оказалось невозможным или почти невозможным получить даже те виды, которые были доступны до введения новой системы. Система просто перестала давать допуск пользователям, как владельцам личного транспорта, так и профессиональным водителям и руководству транспортных компаний.

Зарегистрироваться на сайте SAAQ стало практически невозможно — система не позволяла подтвердить регистрацию, и ошибка не исправлена вот уже пару недель.

Разумеется, после коллапса онлайн обслуживания, все ринулись в офисы. И очереди там выстроились такие, что в некоторых из них народ предупреждают уже в полдень – «мужчина, скажите, чтоб за вами не занимали, всех обслужить не успеем».

Напомним, что сайт SAAQ лихорадило с середины января, но все понимали, что какие-то неполадки и задержки в работе простительны, раз уж речь об отладке совершенно новой системы, которая призвана резко облегчить жизнь автомобилистов, тем более, что руководство организации клятвенно обещало, что проблемы будут решены если не 20 февраля, то в течение пары-тройки дней с момента запуска системы, мол, потерпите, друзья. Но такого коллапса никто не ожидал.

Администрация поясняет, что невероятные сложности связаны с тем, что сотни тысяч пользователей бросились регистрироваться. Логичное объяснение, но нельзя было сообразить, что так и будет? Теперь, из-за того, что все дела оформляются вручную, задержки нарастают.

Но руководство SAAQ не унывает — теперь, после направления полутора сотен дополнительных работников на места, увеличения часов работы и переход на работу в выходные, к апрелю ситуация наладится! (да, да, вы правильно прочитали — к апрелю!)