SAAQclic — с 20 февраля все услуги автомобилистам оказываются онлайн

Общество страхования автомобилей Квебека – SAAQ – наконец-то овладело новыми технологиями. Теперь почти всё доступно онлайн.

Наконец-то SAAQ (Société de l’assurance automobile) сделало давно ожидаемый шаг вперёд и дало возможность всем владельцам автотранспорта в Квебеке получать почти все виды услуг на платформе своего сайта. Хотя ряд услуг оказывался в через Интернет и раньше, с 20 февраля, судя по заверениям SAAQ, владельцы автомашин вообще не будут должны лично появляться в офисах организации. Впрочем, организаторы предупреждают, что, возможно, на первых порах будут иметь место неувязки, связанные с периодом отладки. К тому же, отдельные виды редко запрашиваемых услуг могут требовать дополнений и, опять же, наладки.

В принципе, на платформе SAAQ с понедельника, 20 февраля, можно обновить водителькие права, оплатить все сборы, зарегистрировать продажу, просмотреть своё досье водителя, пройти регистрацию на экзамен по вождению и получить другие услуги. Но получение прав впервые требует личного присутствия заявителя.

Новая система — SAAQclic – заменяет уже ушедшую на покой (с 20 февраля) систему clicSEQUR. Сообщается, что по результатам обкатки новой платформы будет принято решение об её внедрении в другие госучреждения Квебека.

Как многие автомобилисты (те, которым понадобились услуги SAAQ) заметили, в феврале целый ряд опций на сайте SAAQ был недоступен в течение нескольких дней, что было связано как раз с переходом на новую систему. Но, судя по словам администраторов, проблемы позади. Впрочем, на сайте SAAQ на утро 20 февраля стоит указание о сложностях с оказанием услуг и с задержкой процессов. Невозможно понять, идёт ли речь о каких-то технических сложностях или же объявление пока не убрано.

Сайт SAAQ : https://saaq.gouv.qc.ca