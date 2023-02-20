Компьютеры на американских боевых кораблях уже некуда ставить

Американские ВМС взмолились прекратить «апдейты» корабельного ПО, присылая его каждый раз не на электронном носителе а на новом компьютере.

Коробки с компьютерами не так уж полезны на кораблях с ограниченным пространством, сказал контр-адмирал Дуг Смолл, имея в виду, что программы, способные работать на одном современном компьютере, упорно закупаются и присылаются на флот непременно на новых компьютерах. А корабль, как заметил, контр-адмирал, не резиновый.

Дуг Смолл не просто старый вояка, ненавидящий все непонятные ему новые штучки, как раз наоборот. Смолл командует военно-морскими информационными системами ВМС США. И теперь он сказал, что ему нужны только программные решения, а не еще одна коробка к компьютерами.

«Если вы хотите взять с собой целую коробку с компьютерами, роутерами, блоками питания и всем остальным, имейте в виду, что просто уместить это все на боевой корабль будет гораздо сложнее, чем новое программное обеспечение», — сказал Смолл во время презентации на конференции WEST 2023. — «Не шлите нам больше коробки с компьютерами, шлите ПО».