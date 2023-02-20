Канадские власти подтвердили закрытие лососевых ферм на островах Дискавери

Представитель BCSFA добавил, что спрос на выращенного лосося продолжает расти. Канаде придется импортировать и увеличивать зависимость от других стран.

Закрытие всех ферм на территориях коренных народов Лайч-квил-тач и Клахуз подтвердила министр рыболовства, океанов и канадской береговой охраны (DFO) Канады Джойс Мюррей.

«Федеральное правительство продолжает игнорировать интересы сельских жителей и ставит интересы активистов выше людей, кормящих Канаду. Недопустимо, чтобы голоса активистов звучали громче владельцев лицензий и глав сообществ», — сказал исполнительный директор ассоциации лососеводов Британской Колумбии (BCSFA) Брайан Кингзетт.

«Решение является недальновидным, поскольку закрытие ферм принесет разрушительные последствия прибрежным поселкам. решение ударит по всей Британской Колумбии и Канаде, поскольку выращивание лосося составляет основу сельскохозяйственных доходов Британской Колумбии. Запрет вступил в силу в то время, когда в стране рекордно выросли цены на продукты и она движется к рецессии. Дальнейшая потеря рабочих мест и экономических возможностей принесет далеко идущие негативные финансовые последствия», — подвел итог Кингзетт.

Бывший министр DFO Бернадетт Джордан 17 декабря 2020 года приказала убрать все лососевые фермы с островов Дискавери к 30 июня 2022 года. Запрет на зарыбление действует с 17 декабря 2020 года. Решение привело к падению выращивания лосося в Британской Колумбии на 24%. Под угрозой сокращения 1500 рабочих мест. Утилизировать пришлось более 10 млн здоровых лососей.

Представитель BCSFA добавил, что спрос на выращенного лосося продолжает расти. Канаде придется импортировать и увеличивать зависимость от других стран.