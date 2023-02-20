Трюдо пожалел о своих словах про протестующих, но не о своих действиях

Сожаление по поводу того, что он назвал протестующих против принуждения к вакцинации «маргинальным меньшинством» выразил премьер-министр Канады Джастин Трюдо 18 февраля

Сожаление по поводу того, что он назвал протестующих против принуждения к вакцинации «маргинальным меньшинством» выразил премьер-министр Канады Джастин Трюдо 18 февраля, фрагмент пресс-конференции был показан телеканалом CTV.

Во время общения с журналистами премьер-министру задали вопрос, жалеет ли он, что назвал протестующих «маргинальным меньшинством»?

«Да, я должен был выразиться иначе», — заявил Трюдо.

«На самом деле небольшое число людей в нашей стране, которые умышленно распространяли дезинформацию, которая приводила к смертям канадцев, приводила к чрезмерным лишениям среди людей, которые им верили», — добавил премьер-министр.

Напомним, 19 февраля в Оттаве прошла крупная акция протеста против разгона «Конвоя свободы” — протестной акции против принуждения к вакцинации. «Конвой свободы” — акция водителей-дальнобойщиков, которые проехали колонной до Оттавы после запрета для невакцинированных пересекать границу с США, что подрывало основы благополучия водителей.

18 февраля 2022 года акция была разогнана потому что она была «хаотичной» и «небезопасной», по заявлениям кабинета Трюдо.