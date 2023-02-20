Канада объявила об отправке военных кораблей на Гаити

Планы отправки военных кораблей Канады на Гаити с целью сбора разведывательной информации для борьбы с бандитизмом озвучил Премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

Трюдо сделал свое заявление во время встречи глав правительств Карибского сообщества (КАРИКОМ), которая проходит в столице Багамских островов городе Нассау. По словам премьер-министра, Канада направит корабли в ближайшие недели.

Отметим, по данным ООН банды контролируют до 60% столицы Гаити города Порт-о-Пренса. Несколько месяцев назад премьер-министр Гаити Ариэль Анри попросил международной военной помощи для борьбы с засильем банд. Он также попросил, чтобы США и Канада возглавили эту борьбу. Ряд политических деятелей внутри Гаити раскритиковал идею иностранной интервенции ради борьбы с бандами.

Предложение принять меры для усиления полиции Гаити поддержали лидеры стран-членов Сообщества карибских государств (КАРИКОМ).

Представители КАРИКОМ считают, что именно полиция должна играть ведущую роль в разрешении кризиса безопасности, от которого страдает страна.

Премьер-министр Багамских островов и временный президент КАРИКОМ Филип Дэвис заверил, что участники сообщества серьезно относятся к «моральным обязательствам» перед Гаити, и что первым шагом к тому, чтобы помочь Гаити решить проблему засилья вооруженных банд будет решение вопроса об укреплении гаитянской полиции.

Со своей стороны, премьер-министр Гаити Ариэль Анри обратился к международному сообществу с просьбой поддержать усилия по преодолению серьезного социально-экономического, политического кризиса и кризиса отсутствия безопасности на Гаити.