Вышел сатирический мультфильм, высмеивающий герцога и герцогиню Сассекских

Противоречивую позицию принца Гарри и Меган Маркл высмеяли в новой серии американской анимационной сатирической комедии «Южный парк» (South Park), показав похожих на них персонажей.

В новом эпизоде мультфильма показаны принц и принцесса Канады, молодая королевская пара, которая переезжает в маленький городок в поисках уединения и одновременно постоянно привлекает к себе внимание.

Королевский обозреватель МакТаггарт пишет, что в эпизоде показаны «рыжеволосый принц и его жена, которая носит белую шляпу и розовое платье, похожее на наряд герцогини Сассекской на церемонии Trooping the Colour в 2018 году». Персонажи похожие на принца Гарри и Меган Маркл издают книгу, дают интервью на телевидении и отправляются в мировое турне «Мы хотим уединения» во Францию, Индию и Австралию.

«Создатели шоу сделали несколько тонко завуалированных выпадов в адрес герцога и герцогини, в том числе показали книгу, написанную канадским принцем, под названием Waaagh, обложка которой напоминает мемуары принца Гарри Spare», — пишет обозреватель.

Принц и его супруга в мультфильме показаны как отрицательные персонажи, которые с одной стороны постоянно требуют уединения и ходят с плакатами «Не смотрите на нас», а с другой стороны — постоянно привлекают к себе внимание.

В анимационном фильме персонажи, похожие на герцога и герцогиню, появляются на телепередаче «Доброе утро, Канада» с плакатами «Мы хотим уединения» и «Перестаньте смотреть на нас». Когда ведущий возразил, что супруга персонажа на самом деле не хочет уединения, пара в гневе покинула площадку.