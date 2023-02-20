В США и Канаде протестируют способ оплаты в магазинах с помощью ладони

Тестовые испытания биометрических платежей проведет в США и Канаде французская компания Ingenico.

Французская компания Ingenico, специализирующаяся в области технологий, используемых для безопасных электронных транзакций, работает над внедрением способа оплаты в магазинах с помощью ладони. Этот проект биометрических платежей будет протестирован компанией в Северной Америке в течение 2023 года.

Продвигая свою разработку биометрических платежей, Мишель Леже, глобальный исполнительный вице-президент по разработке решений в Ingenico, заверил, что такая технология позволит сократить время, затрачиваемое на кассу. «Покупатели хотят получить то же впечатление, что и в онлайн-магазине. Оформить заказ — это время, когда вы хотите потратить минимум времени», — сказал он в интервью BFMTV несколько дней назад.

По словам вице-президента, технология платежа по ладони безопаснее, чем по радужке глаза, по венам рук или отпечаткам пальцев. «Сам факт сохранения этого жеста поднесения руки к платежному терминалу является элементом доверия для потребителя. Существует скорость исполнения при сохранении контроля над платежным процессом», — добавил Мишель Леже. Как пояснил Леже, покупательские привычки потребителей изменились после кризиса в области здравоохранения, и система, позволяющая платить с помощью ладони, отвечает их новым запросам.

Компания гарантирует, что запись биометрических данных будет анонимной и безопасной. Первые тесты должны проходить в отдельных магазинах или бутиках. Желающим воспользоваться системой биометрической оплаты в ЕС придется немного подождать.

Напомним, Ingenico — компания, специализирующаяся на банковских терминалах, которая сегодня стоит за производством и обслуживанием каждого третьего терминала в мире.