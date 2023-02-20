Худший январь с 2009 года для жилой недвижимости

Продажи жилой недвижимости в Канаде упали в январе до самого низкого уровня с 2009 года за этот месяц, показав снижение на 37,1% по сравнению с прошлым годом, сообщила в среду Канадская ассоциация строительной индустрии (ACI).

Продажи в январе также снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизившись на 3% по сравнению с декабрем. Таким образом, это нисходящее движение компенсирует небольшие выгоды, достигнутые в то время, уточняет ACI.

Продажи жилья упали в прошлом году, поскольку рост ставок по ипотечным кредитам увеличил стоимость заимствований для канадцев и замедлил рост рынка жилья. По данным Ассоциации, количество домов, недавно выставленных на продажу, также увеличилось на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает Ассоциация.

Реальная средняя цена жилья по стране в январе составила 612 204 доллара, что на 18,3% меньше, чем в январе 2022 года. По сравнению с предыдущим месяцем эта отпускная цена снизилась на 1,8 %, что стало пятым ежемесячным снижением подряд и десятым за последние 11 месяцев. Средняя цена продажи упала более чем на 21% по сравнению с максимумом, достигнутым в феврале 2022 года, говорит Рэндалл Бартлетт, старший директор по экономике Канады, в Motion Desjardins.

Годовой показатель ввода в эксплуатацию с учетом сезонных колебаний за первый месяц года составил 215 365 единиц по сравнению с 248 296 единицами, зарегистрированными в декабре.

Ввод в эксплуатацию в городских центрах в январе снизился на 16 %, до 191 491 единицы. Годовой показатель ввода в эксплуатацию многоквартирных домов в городских центрах снизился на 20 %, до 146 267 единиц, за январь, в то время как показатель ввода в эксплуатацию домов на одну семью в городских центрах вырос на 3 %, до 45 224 единиц. Годовой темп ввода в эксплуатацию в сельских районах был оценен в 23 874 единицы.

Снижение было особенно заметно в провинции Квебек, где в прошлом месяце было построено всего 2045 домов, что на 45% меньше по сравнению с январем 2022 года.

Это худшее начало года за последние четыре года, отметила ассоциация профессионалов строительства и жилищного строительства Квебека (APCHQ). « В январе в Квебеке были заложены фундаменты только 215 индивидуальных домов, что на 39% меньше. Спад еще более заметен в сфере многоквартирного жилья: введено в эксплуатацию 1830 объектов, что на 46% меньше по сравнению с январем 2022 года” »

« Жилищное строительство демонстрирует резкий спад второй месяц подряд, в то время как январский результат последовал за декабрьским спадом на 44%. Это сегмент аренды, который приносит наибольшую прибыль. При уровне незанятости всего 1,7 % в масштабах провинции это ничто, что могло бы помочь выйти из жилищного кризиса», – считает директор экономической службы APCHQ Пол Кардиналь.

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