Что делать, если договор аренды жилья (bail) содержит незаконные условия?

К сожалению, владельцы жилья регулярно выставляют условия, которые нарушают закон. Как поступать в таких случаях?

Владельцы жилья (как физические, так и юридические лица) регулярно нарушают требования Закона, выставляя квартиросъёмщикам неразумные, незаконные и не соответствующие правилам аренды условия. Часто речь не о сознательном нарушении Закона, а о желании владельца обеспечить себе «более лёгкую жизнь», когда владелец жилья или администратор даже не подозревают, что такие требования незаконны. Но часто все прекрасно всё понимают, но надеются на незнание Закона жильцом.

Например, в Гражданском кодекс Квебека прямо говорится о том, что владелец жилья не имеет права ограничивать часы посещения гостей, которых приглашает квартиросъёмщик. Он не имеет права ограничить количество гостей (например, во время празднования дня рождения) или установить ограничения на их возраст (например, запретить приходить в гости маленьким детям, которые могут вести себя шумно). Другое дело, что хозяин квартиры может сослаться на требование безопасности (если в квартирку набилось полсотни гостей) или на правила содержания жилых помещений (запрет на курение в квартире или в местах общего пользования), но в этих случаях владелец жилья либо устанавливает эти законные требования в контракте, либо ссылается на те или иные положения Закона.

Владелец жилья не может запретить жильцу перекрасить жильё, установить настенные зеркала, поставить рождественскую (новогоднюю) ёлку, включить в контракт требования об ограничении на стирку (мол, жилец имеет право пользоваться стиральной машиной в такое-то время или в такой-то день). Опять же, хотя такие требования незаконны сами по себе, но порядочные жильцы прекрасно понимают, что ночная стирка, вибрация стиральной машины и её шум могут сильно мешать соседям, поэтому нормальные жильцы соблюдают правила общежития добровольно.

Владельцы имеют право запретить курение в квартире или запретить содержание домашних животных. Но в этих случаях запрет чётко формулируется в контракте на аренду, дабы избежать недоразумений в будущем.

Хозяин не имеет права наложить штраф за задержку с выплатой арендной платы за жильё, не имеет права оштрафовать жильца за потерю ключа от квартиры или входной двери в дом, но, опять же, каждый может ключи потерять, но порядочный человек оплатит из своего кармана изготовление нового ключа, а не будет ссылаться на требования Закона.

Есть и другие требования, которые подпадают под классификацию «незаконных». Например, статья 1900 Гражданского кодекса Квебека запрещает увеличивать квартплату в том случае, если количество жильцов увеличилось (например, к жильцу переехала его подруга). Но владельцы жилья довольно часто квартплату в этом случае повышают или же указывают на такую возможность в контракте.

Иногда в bail добавляются пункты о дополнительной оплате за мытьё стен и окон в местах общественного пользовани, за услуги сантехника в случае, если забилась раковина или унитаз, за установку новой стиральной машины в подсобном помещении и т. д. Но в статье 1904 ГК Квебека прямо говорится, что никаких денег, кроме суммы за аренду жилья, обусловленной контрактом, владелец взимать не имеет права, так что такие требования недействительны.

Одним словом, любые вышеперечисленные требования не имеют никакой силы, если они содержатся в контракте на аренду жилья. Если же у вас есть сомнения в правомочности каких-то требований, то можно всегда обратиться за консультацией в административный Суд по жилищным вопросам, где эксперты пояснят ситуацию. Работники этой службы отмечают, что такие консультации им приходится давать регулярно и что весьма часто они указывают на незаконный характер тех или иных требований контракта.

Все возможные ситуации оценить мы не можем, но административный Суд по жилым помещениям всегда даст исчерпывающие консультации по всем вопросам, связанным с проживанием в арендованном жилье. Вот адрес Суда: https://www.tal.gouv.qc.ca.