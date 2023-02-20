Квебекец Гари Арнольд признан виновным по всем пунктам обвинения. Приговор будет вынесен 6 марта

Самый громкий судебный процесс этих дней в Квебеке близится к завершению. Гари Арнольд признан виновным по всем пунктам обвинения. Ожидается суровый вердикт.

Вот уже несколько недель в Монреале проходит судебный процесс по обвинению некоего Гари Арнольда (Gary Arnold), жителя Квебека, в похищении двух пожилых американок в штате Нью-Йорк в сентябре 2020 года. Сообщения из зала суда занимают первые полосы квебекских газет и упоминаются во всех передачах новостей по телевидению.

Обвинение потребовало сурового наказания для преступника. 26 сентября 2020 года Гари Арнольд проник в дом Джеймся и Сандры Хелм (James Helm, Sandra Helm), американской супружеской пары, проживавшей в штате Нью-Йорк, и похитил эту пару под угрозой оружие. Затем он перевёз заложников в Эстри (воспользовавшись сельской дорогой, проходящей по территории индейской резервации Аквесане), где держал их два дня в погребе сельского домика у озера Мемфремагог. 29 сентября заложники были освобождены спецназом квебекских сил безопасности.

Семейная пара была похищена преступником с целью возврата пятидесяти килограммов кокаина, стоимостью 3,5 миллиона долларов США. Дело в том, что внук этой супружеской пары был арестован американской полицией за неделю до похищения, которая конфисковала наркотики, и Гари Арнольд, сочтя, что сможет вернуть груз в обмен на освобождение дедушки и бабушки, решил действовать. Он собрал группу из четырёх подельников и похитил пенсионеров.

В ходе процесса обвиняемый сначала категорически отрицал все обвинения, несмотря на явные улики. Более того, Сандра Хелм опознала его, несмотря на то, что Гари действовал в маске (Джеймс Хелм скончался во время процесса). Затем Гари Арнольд признал своё участие, но заявил, что действовал под давлением — ему угрожал некий глава мафии и т. д. и т.п.

И вот в пятницу, 17 февраля, обвиняемый признан виновным по всем пунктам обвинения — похищение людей, шантаж, заговор с целью похищение, требование выкупа, участие в незаконном обороте наркотических веществ. Вынесение приговора ожидается 6 марта.

Процесс вызвал широкий резонанс в Квебеке и в штате Нью-Йорк. В первую очередь, возможно, в связи с тем, что место проведения суда вызвало определённые трения между судебными властями Канады и США — хотя Гари Арнольд гражданин Канады и житель Квебека, и он был арестован на территории Квебека, где содержал похищенных, но жертвами его стали американские граждане, которых он похитил на территории США. В связи с этими обстоятельствами, власти США потребовали сначала выдачи обвиняемого, но, в конце концов, дело разрешилось к взаимному удовлетворению сторон.