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Общество Криминал Похититель американских пенсионеров признан виновным. Ему грозит пожизненное заключение
Helms
Госпожда Сандра Хелм, жертва похищения, во время суда (в окружении адвокатов). Фото из канадской прессы.

Похититель американских пенсионеров признан виновным. Ему грозит пожизненное заключение

Megan Jorgensen Фев 20, 2023 Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Новости Квебека и Монреаля Оставить комментарий 103 Просмотров

Квебекец Гари Арнольд признан виновным по всем пунктам обвинения. Приговор будет вынесен 6 марта

Самый громкий судебный процесс этих дней в Квебеке близится к завершению. Гари Арнольд признан виновным по всем пунктам обвинения. Ожидается суровый вердикт.

Вот уже несколько недель в Монреале проходит судебный процесс по обвинению некоего Гари Арнольда (Gary Arnold), жителя Квебека, в похищении двух пожилых американок в штате Нью-Йорк в сентябре 2020 года. Сообщения из зала суда занимают первые полосы квебекских газет и упоминаются во всех передачах новостей по телевидению.

Обвинение потребовало сурового наказания для преступника. 26 сентября 2020 года Гари Арнольд проник в дом Джеймся и Сандры Хелм (James Helm, Sandra Helm), американской супружеской пары, проживавшей в штате Нью-Йорк, и похитил эту пару под угрозой оружие. Затем он перевёз заложников в Эстри (воспользовавшись сельской дорогой, проходящей по территории индейской резервации Аквесане), где держал их два дня в погребе сельского домика у озера Мемфремагог. 29 сентября заложники были освобождены спецназом квебекских сил безопасности.

Семейная пара была похищена преступником с целью возврата пятидесяти килограммов кокаина, стоимостью 3,5 миллиона долларов США. Дело в том, что внук этой супружеской пары был арестован американской полицией за неделю до похищения, которая конфисковала наркотики, и Гари Арнольд, сочтя, что сможет вернуть груз в обмен на освобождение дедушки и бабушки, решил действовать. Он собрал группу из четырёх подельников и похитил пенсионеров.

В ходе процесса обвиняемый сначала категорически отрицал все обвинения, несмотря на явные улики. Более того, Сандра Хелм опознала его, несмотря на то, что Гари действовал в маске (Джеймс Хелм скончался во время процесса). Затем Гари Арнольд признал своё участие, но заявил, что действовал под давлением — ему угрожал некий глава мафии и т. д. и т.п.

И вот в пятницу, 17 февраля, обвиняемый признан виновным по всем пунктам обвинения — похищение людей, шантаж, заговор с целью похищение, требование выкупа, участие в незаконном обороте наркотических веществ. Вынесение приговора ожидается 6 марта.

Процесс вызвал широкий резонанс в Квебеке и в штате Нью-Йорк. В первую очередь, возможно, в связи с тем, что место проведения суда вызвало определённые трения между судебными властями Канады и США — хотя Гари Арнольд гражданин Канады и житель Квебека, и он был арестован на территории Квебека, где содержал похищенных, но жертвами его стали американские граждане, которых он похитил на территории США. В связи с этими обстоятельствами, власти США потребовали сначала выдачи обвиняемого, но, в конце концов, дело разрешилось к взаимному удовлетворению сторон.

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