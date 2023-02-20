Иммиграция с Александрой Мельниковой. Бесплатное подтверждение образования для вновь прибывших специалистов в провинцию Онтарио (часть вторая).





Продолжаем рубрику БЕСПЛАТНЫЕ КУРСЫ подтверждения образования и опыта работы, полученного за пределами Канады в провинции Онтарио.

Подтверждение образования для медицинских работников . Программа называется – Career Transitions for International Health Professionals, предоставляется центром CCI в Оттаве (The Catholic Centre for Immigrants Ottawa-Centre Catholique pour Immigrants Ottawa). Эта программа помогает в трудоустройстве медицинского персонала, а также предоставляет доступ на базу данных работодателей, которые нуждаются в медиках. Полностью БЕСПЛАТНА.

. Программа называется – Career Transitions for International Health Professionals, предоставляется центром CCI в Оттаве (The Catholic Centre for Immigrants Ottawa-Centre Catholique pour Immigrants Ottawa). Эта программа помогает в трудоустройстве медицинского персонала, а также предоставляет доступ на базу данных работодателей, которые нуждаются в медиках. Полностью БЕСПЛАТНА. Подтверждение образования для медиков, чьи специальности не предполагают получение медицинской лицензии в Онтарио. Программа называется Community Healthcare Connections и предоставляется Accessible Community Counselling and Employment Services (ACCES). Курс поможет сориентировать Вас в рынке работодателей, которым нужны медработники. Но для выполнения этой работы не нужна медицинская лицензия. Длительность – 5 недель

в Онтарио. Программа называется Community Healthcare Connections и предоставляется Accessible Community Counselling and Employment Services (ACCES). Курс поможет сориентировать Вас в рынке работодателей, которым нужны медработники. Но для выполнения этой работы не нужна медицинская лицензия. Длительность – 5 недель Образование в сфере облачной обработки данных . Предоставляется центром ACCES – accessible Community Counselling and Employment Services, Toronto. Облачная обработка данных, это специальная программа, созданная при поддержке компании Амазон и колледж Шеридан (Sheridan College). Преподаватели этого курса – эксперты из компании Амазон, которые обучат вас специальными навыками, нужными данной компании. Цель программы помочь вам обновить ваши знания в IT и дать вам знания в нужной сфере, которые помогут вам быстро трудоустроиться. Длительность программы – 6 недель.

Бесплатное подтверждение образования для медсестер в Онтарио. Предоставляется в Trent University. Эта программа помогает получить медсестрам местную лицензию, чтобы восполнить недостаток медперсонала в провинции. Длительность обучения – 12 месяцев

в Онтарио. Предоставляется в Trent University. Эта программа помогает получить медсестрам местную лицензию, чтобы восполнить недостаток медперсонала в провинции. Длительность обучения – 12 месяцев

Подтверждение образования для компьютерных специалистов в области электронной коммерции . Преподавание в центре Accessible Community Counselling and Employment Services (ACCES). Эта организация имеет филиалы в Toronto, Scarborough, Mississauga, Brampton, North York, Markham, Newmarket. Программа в электронной коммерции предназначена для специалистов с образованием в IT, которые хотят получить дополнительные навыки в Канаде. Студенты этой программы обучаются стандартам IT в Канаде, терминологии, а также проходят тренинг как найти работу в сфере информационных технологий. Программа работает в партнерстве с работодателями, ассоциациями в сфере IT и учебными заведениями. Длительность обучения – 6 недель.

. Преподавание в центре Accessible Community Counselling and Employment Services (ACCES). Эта организация имеет филиалы в Toronto, Scarborough, Mississauga, Brampton, North York, Markham, Newmarket. Программа в электронной коммерции предназначена для специалистов с образованием в IT, которые хотят получить дополнительные навыки в Канаде. Студенты этой программы обучаются стандартам IT в Канаде, терминологии, а также проходят тренинг как найти работу в сфере информационных технологий. Программа работает в партнерстве с работодателями, ассоциациями в сфере IT и учебными заведениями. Длительность обучения – 6 недель. Подтверждение специальности в стратегии электронного маркетинга , адаптируемого под требования Канадского бизнеса. Преподавание в центре Accessible Community Counselling and Employment Services (ACCES) с офисами в Toronto, Scarborough, Mississauga, Brampton, North York, Markham, Newmarket. Эта программа помогает быстро и эффективно подготовить профессионалов с образованием в сфере маркетинга и продаж к Канадскому рынку. Длительность – 6 недель. Программа предоставляется в партнерстве с Humber College.

, адаптируемого под требования Канадского бизнеса. Преподавание в центре Accessible Community Counselling and Employment Services (ACCES) с офисами в Toronto, Scarborough, Mississauga, Brampton, North York, Markham, Newmarket. Эта программа помогает быстро и эффективно подготовить профессионалов с образованием в сфере маркетинга и продаж к Канадскому рынку. Длительность – 6 недель. Программа предоставляется в партнерстве с Humber College. Подтверждение образования для электро-инженеров . Центр Accessible Community Counselling and Employment Services (ACCES) в партнерстве с колледжем Humber и правительством провинции Онтарио. Эта программа предназначена для вновь прибывших инженеров. Полностью онлайн и включает в себя интеграцию в Канадский рынок труда для электро-инженеров.

Продолжение следует в следующих выпусках.

Если вам нужна консультация по иммиграции, пришлите запрос на емейл – info@skiimmigration.com.

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант по всей Канаде и провинции Квебек с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

T : 438-878-7755, e-mail: info@skiimmigration.com

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