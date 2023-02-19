Эффект постороннего и его влияние на поведение свиней. Чем больше свидетелей — тем меньше конфликтов

Любопытные результаты эксперимента — исследование поведения свиней, которое меняется в зависимости от количества особей в стаде.

Многие наслышаны о так называемом эффекте свидетеля (называемом также синдромом Дженовезе, по имени исследователя этого явления, или же «эффекте постороннего»). Этот эффект заключается в том, что чем больше человек наблюдает за событием, в ход которого желательно вмешаться, тем меньше вероятность того, что эти люди в событие вмешаются. Например, если всего лишь один прохожий стал свидетелем дорожной аварии, он, скорее всего, попытается помочь пострадавшим. А если свидетелей много, то они будут стоять и наблюдать, возможно, в надежде, что поможет кто-то иной. Описание, конечно, упрощёно, и желающие могут легко найти подробную информацию об эффекте свидетеля.

Итальянские учёные решили проверить действие эффекта на домашних свиньях. Они внимательно наблюдали за поведением более ста хрюшек в течение пяти месяцев, не вмешиваясь в их действия, а лишь наблюдая со стороны. Свиньи вели себя типично «по-свински», то есть, хрюкали, ели, пили, спали, гуляли, общались друг с другом. Регулярно возникали конфликты, обычные ссоры в среде животных.

Выяснилось, и факт считается полностью доказанным, что после любой ссоры, обе стороны, как «агрессоры», так и «жертвы агрессии» стремились помириться. «Примиренческое поведение» имело место всегда, без исключений. После столкновения участвующие в нём свиньи подходили друг к другу, тёрлись носами, укладывали свою голову на холку противника, тихо и умиротворенно похрюкивали.

Но время ссоры и последующего примирения явно зависело от посторонних. Если за схваткой наблюдали другие свинюшки, занимающие нейтральную позицию в конфликте, ссора завершалась быстрее. И тем быстрее, чем больше человек (ой, свиней), наблюдали за схваткой.

Ещё один любопытный факт заключается в том, что после схватки «посторонние наблюдатели» регулярно подходили к обоим участникам драки. Если они начинали сначала «утешать» жертву нападения, та очень быстро приходила в себя и, видимо, забывала о событии. Если же сначала подходили к «агрессору», тот успокаивался и на несколько дней прекращал нападки на соседей.

Оказалось, у стада свиней существует целая стратегия прекращения и избежания ссор и драк. Количество укусов, ударов головой, отталкиваний от кормушки и прочих актов агрессии значительно уменьшается, если свиней в стаде много. И чем их больше в одном загоне, тем конфликтов становится меньше и тем быстрее они завершаются миром. Но если вместе поселить двух, трёх, пять свинок, то обязательно стоит ждать серьёзных «разборок». Общество влияет на поведение животных, как видим. Результаты опыта полезны и для свиноводов, и для тех, кто общается с другими животными, включая двуногих.