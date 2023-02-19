Очередной выпуск нашей коллекции сведений, характеризующих человечество, как таковое. Читайте и удивляйтесь.

И вновь с нами важные и совершенно бесполезные, но всегда привлекательные факты, которыми можно поделиться с окружающими.

В одном детском стишке пионеры запрещали пионеру Фоме (таким образом было найдено антирелигиозное пояснение устойчивому выражению Фома Неверующий), купаться в реке Конго, так как в ней водятся аллигаторы. Фома пионерам не поверил и был в некотором смысле прав, так как река Конго течёт в Африке, а аллигаторы водятся в Южной и Северной Америках, а также в Азии. В Африке водятся только крокодилы.

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Самое точное описание порта Лисс, сделано самим Александром Грином: Интернациональный, разноязычный, город этот определенно напоминает бордягу, решившего, наконец, погрузиться в дебри оседлости. Дома рассажены, как попало, среди неясных намеков на улицы. Но улиц, в прямом смысле слова, не могло быть в Лиссе уже потому, что город возник на обрывках скал и холмов, соединенных лестницами, мостами и винтообразными узенькими тропинками. Всё это завалено сплошной тропической зеленью.

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Слово керосин любопытно. Оно происходит из греческого слова keros – воск. Но когда керосин вошёл в обиход, то его во всех странах называли “газ” или “кас” (у Шолохова в “Поднятой целине” казаки говорят – “гас”). А в Мексике индейцы племени Чоль называют керосин “кас”. Эту горючую жидкость называли также “фотоген”, “белая нефть” и “эсенция”. А в энциклопедиях можно встретить разъяснение, будто бы слово происходит от названия фирмы “Керри и сын”, что никак не соответствует действительности.

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В древне-русском языке слово “гостинец” означало торговый тракт, большую дорогу, по которой ездят купцы. В Белоруси слово до сих пор сохранило это значение.

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Слово “лук” в русском языке означает и овощ, и оружие. Но, как ни странно, восходит оно к греческому слову “лукос”, которое означает “изогнутую ветку” или “росток”. Но в русский слово пришло из немецкого, где оно означает “завиток”. Так что, и локон тоже восходит к этому же слову!

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У человека – 46 хромосом в клетках. У мышей – 40, у кукурузы – 20, у конских бобов – 12. А почему количество хромосом такое разное? Ответ очевиден – мы с разных планет!

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Каменная смола, это смола, которая используется для производства благовоний и духов, она при растворении в воде даёт осадок.

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В бассейне реки Амазонка муравьи загодя, перед наводнением, покидают муравейники и уходят, тем самым предупреждая индейцев о том, что вот-вот начнется разлив. Муравьи умеют угадывать будущее лучше гадалок! К тому же, симбиоз человека и муравьёв не ограничивается предсказаниями разлива реки: Муравьи уничтожают паразитов, разносчиков инфекций, строят муравейники на самых плодородных почвах, указывая людям, где лучше всего заводить огороды и вспахивать поля. И даже кусая индейцев, муравьи совершают благое дело, потому что их слюна убивает бактерии. Тем самым люди не болеют простудными и другими заболеваниями.

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Американка Бетти Пенроуз возбудила дело против Всевышнего за уничтожение своего дома. В него попала молния, дом сгорел. Американка возбудила дело против Бога, но, не будь дурой, согласилась на то, чтобы ей выплачивали деньги по иску через представителей Бога на земле – через Церковь. Но процесс проиграла – Бог нигде и никогда не давал гарантии на сохранность домов, даже если ему молятся.

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Когда в декабре 1987 года в Вашингтоне был подписан Промежуточный договор по ядерному оружию – Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, то СССР обязался уничтожить 1752 ракеты, а США 859 – оказалось, у США гораздо меньше ракет-носителей ядерного оружия — более, чем в два раза меньше. Но на всех хватило бы в любом случае.