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Ночной Монреаль, ворота и стена Семинарии, первого учебного заведения города. Фото Меган Хорхенсен.

Коллекция самых разных сведений из всех областей жизни

Megan Jorgensen Фев 19, 2023 Меган Хорхенсен, Новости, Отдых, Это интересно Оставить комментарий 104 Просмотров

Очередной выпуск нашей коллекции сведений, характеризующих человечество, как таковое. Читайте и удивляйтесь.

И вновь с нами важные и совершенно бесполезные, но всегда привлекательные факты, которыми можно поделиться с окружающими.

В одном детском стишке пионеры запрещали пионеру Фоме (таким образом было найдено антирелигиозное пояснение устойчивому выражению Фома Неверующий), купаться в реке Конго, так как в ней водятся аллигаторы. Фома пионерам не поверил и был в некотором смысле прав, так как река Конго течёт в Африке, а аллигаторы водятся в Южной и Северной Америках, а также в Азии. В Африке водятся только крокодилы.

*

Самое точное описание порта Лисс, сделано самим Александром Грином: Интернациональный, разноязычный, город этот определенно напоминает бордягу, решившего, наконец, погрузиться в дебри оседлости. Дома рассажены, как попало, среди неясных намеков на улицы. Но улиц, в прямом смысле слова, не могло быть в Лиссе уже потому, что город возник на обрывках скал и холмов, соединенных лестницами, мостами и винтообразными узенькими тропинками. Всё это завалено сплошной тропической зеленью.

*

Слово керосин любопытно. Оно происходит из греческого слова keros – воск. Но когда керосин вошёл в обиход, то его во всех странах называли “газ” или “кас” (у Шолохова в “Поднятой целине” казаки говорят – “гас”). А в Мексике индейцы племени Чоль называют керосин “кас”. Эту горючую жидкость называли также “фотоген”, “белая нефть” и “эсенция”. А в энциклопедиях можно встретить разъяснение, будто бы слово происходит от названия фирмы “Керри и сын”, что никак не соответствует действительности.

*

В древне-русском языке слово “гостинец” означало торговый тракт, большую дорогу, по которой ездят купцы. В Белоруси слово до сих пор сохранило это значение.

*

Слово “лук” в русском языке означает и овощ, и оружие. Но, как ни странно, восходит оно к греческому слову “лукос”, которое означает “изогнутую ветку” или “росток”. Но в русский слово пришло из немецкого, где оно означает “завиток”. Так что, и локон тоже восходит к этому же слову!

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У человека – 46 хромосом в клетках. У мышей – 40, у кукурузы – 20, у конских бобов – 12. А почему количество хромосом такое разное? Ответ очевиден – мы с разных планет!

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Каменная смола, это смола, которая используется для производства благовоний и духов, она при растворении в воде даёт осадок.

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В бассейне реки Амазонка муравьи загодя, перед наводнением, покидают муравейники и уходят, тем самым предупреждая индейцев о том, что вот-вот начнется разлив. Муравьи умеют угадывать будущее лучше гадалок! К тому же, симбиоз человека и муравьёв не ограничивается предсказаниями разлива реки: Муравьи уничтожают паразитов, разносчиков инфекций, строят муравейники на самых плодородных почвах, указывая людям, где лучше всего заводить огороды и вспахивать поля. И даже кусая индейцев, муравьи совершают благое дело, потому что их слюна убивает бактерии. Тем самым люди не болеют простудными и другими заболеваниями.

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Американка Бетти Пенроуз возбудила дело против Всевышнего за уничтожение своего дома. В него попала молния, дом сгорел. Американка возбудила дело против Бога, но, не будь дурой, согласилась на то, чтобы ей выплачивали деньги по иску через представителей Бога на земле – через Церковь. Но процесс проиграла – Бог нигде и никогда не давал гарантии на сохранность домов, даже если ему молятся.

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Когда в декабре 1987 года в Вашингтоне был подписан Промежуточный договор по ядерному оружию – Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, то СССР обязался уничтожить 1752 ракеты, а США 859 – оказалось, у США гораздо меньше ракет-носителей ядерного оружия — более, чем в два раза меньше. Но на всех хватило бы в любом случае.

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