Рецепты блюд с фасолью. И ведь вкусные! Добавки народ просить будет, и ведь кому-то может не достаться!

Пять рецептов блюд с фасолью из разных стран: Сербский суп с фасолью, кубинский рис-конгри, эскабече из Центральной Америки, пряная фасоль по-французски и минестрони из Фриули.

А не полакомиться ли нам блюдами с фасолью? Ведь питательно, сытно и вкусно. Вот и поробуем пять рецептов, и, как обычно, из самых разных стран. На этот раз из Сербии, с Кубы, из Центральной Америки, из Франции и из Италии.

Сербский суп с фасолью

Фасолевый суп по-сербски подают и в Черногории, и в других балканских странах. Весьма интересный рецепт и, надо признать, достоен регулярного приготовления в домашних условиях.

Ингредиенты:

Копченый шпик – 250 граммов

Копченая колбаса – граммов 400

Белая фасоль – 800 граммов

Луковица средняя

Стебель зеленого лука

1 красный и 1 зеленый сладкий перец – свежие.

Томатное пюре – банка в 400 граммов

500 граммов мясного бульона

Оливковое масло – три столовые ложки

Соль, перец, молотая паприка, майоран молотый, петрушка – всего по вкусу

Готовим сербский суп:

Режем шпик, колбасу мелкими кусочками Режем колечками луковицу и зелеый лук Моем, чистим от сердцевины и зерен сладкий перец, режем соломкой Разгреваем в горшочке масло и приспускаем в нем лук со шпиком, после чего добавляем овощи и пассируем минут пять Посыпаем солью, перцем, паприкой, майораном Заливаем бульоном и добавляем томатную пасту-пюре Доводим до кипения и кипятим минут 5 Теперь добавляем фасоль и варим минут 20-30. Добавляем колбасу и варим еще минут 5. Петрушку добавляем перед подачей на стол. Сербы подают этот густой суп с лепешками. Мы можем и с белым хлебом.

Рис конгри

Рис конгри, это национальное блюдо на Кубе. Но здесь предлагается упрощенный рецепт:

Стакан свежей чёрной фасоли замачиваем на ночь в таком количестве воды, чтобы воды был толстый слой над фасолью. Почему свежую? потому что у залезавшейся фасоли кожица пойдет лохмотьями, а надо, чтобы фасоль просто набухла. Варим фасоль, не меняя воду. Причем солить рекомендуется за минуту до конца варки, чтобы фасоль не теряла прочности. А можно вообще не солить – посолить позже, уже с рисом. Сколько варится фасоль? Зависит от сорта и прочего. Часа два, минимум. Разогреваем свежее оливковое или пальмовое масло на сковороде (можно добавить немного сливочного масла или свиного жира – но мы предпочетаем растительное масло – здоровее будем) и обжариваем в масле рубленый лук от одной крупной луковицы до золотистости. Как только лук позолотел, но не начал подгорать, закладываем кусочки от двух сладких красных или зелёных перцев (типа, болгарский). Обжариваем лук и перец самую малость. Надо непрерывно размешивать. Как только чуть обжарились, добавляем зубчики мелко рубленого чеснока. Можно два, можно три зубчика. Длинны1 рис моем и укладываем в смесь, перемешиваем на огне минут пять. Рис должен впитать всю жидкость и насытиться маслом. Фасоль снимаем с огня и перекладываем в другую кастрюлю. Воду оставляем кипеть на малом огне. Фасоль кладем в смесь риса и перцев с луком. Тщательно размешиваем и держим на сковороде минут пять. Всю смесь заливаем жидкостью от фасоли и тут же добавляем соль и черный перец по вкусу. Обязательно добавляем приправы именно в этот момент – лавровый листик, ложечка эстрагона, немного кумина или шафрана – каждый элемент может повлиять на цвет блюда. Теперь накрываем смесь стеклянной крышкой тушим на малом огне. Крышку не снимать. Как только рис готов, его надо настоять в теплом месте час, а затем смешать с только что жареной свининой. Её готовят отдельно.

Кстати, в этот рецепт конгри можно добавить еще помидоры в ходе процесс – снять кожицу и мелко-мелко порезать. Сколько помидоров? Да хоть ни одного, хоть пару.

Очень важно соблюдать пропорции риса и воды – рис не должен развариться в кашу и не должен быть слишком сухим.

Пряная фасоль (или бобы)

21 мая 1981 года на пост президента Франции был избран Франсуа Миттеран – представитель социалистической партии. А знаете ли вы, что любимым блюдом президента Миттерана был пряные бобы? Насколько известно, блюдо родилось в Нормандии, в районе Дьеппа, готовилось содержателями придорожных трактиров для усталых путников – дело в том, что готовить его быстро, а петрушку в огороде нарвать ещё быстрее:

Ингредиенты:

1 килограмм белой фасоли или бобов

300 граммов любой вареной колбасы

300 граммом охотничьих сосисок (копченых, полукопченых)

3 средние луковицы

3 зубчика чеснока

Граммов 30 сливочного масла

Две столовые ложки томатной пасты

Три столовые ложки красного вина

Пучок свежей петрушки

Острый соус по вкусу (можно табаско)

Соль, молотый перец

Готовим пряные бобы (фасоль) по-французски:

Лук и чеснок чистим и рубим достаточно мелко Колбасу нарезаем ломтиками Лук обжариваем в масле, как только начнет бронзоветь, добавляем колбасу, тушим в масле на слабом огне минут пять Добавляем в сковородку фасоль, чеснок, томатную пасту и красное вино. Солим и перчим. Продолжаем тушить на слабо-среднем огне, постоянно размешивая Минут через семь добавляем охотничьи сосиски, нарезанные кусочками и нарезаную мелко петрушку, держим на огне ровно минуту (чтобы сосиски просто нагрелись до общей температуры), после чего снимаем с огня Допускается посыпать блюдо тертым сыром и заправить сухариками – но это по вкусу.

Эскабече (Escabeche)

Распространенная в Латинской Америке овощная приправа, которая отлично пойдёт, как гарнир к мясу или как салат. Можно подавать вместе с рисом.

Традиционно в состав экскабече входят следующие продукты (количество на 3-4 порции):

Морковь – 500 граммов

Фасоль – 500 граммов

Один кочанчик небольшой цветной капусты

Лук – 5 средних луковиц

Сладкий перец – пять стручков

Оливковое масло для жарки

Уксус и томат-паста для заправки

Лавровый лист, соль и другие травки (укроп, например)

Готовим эскабече:

Фасоль, морковку и цветную капусту варим в подсоленой воде с лавровым листом (фасоль варится дольше, поэтому её надо варить заранее, а цветную капусту – наоборот, буквально пять минут) Лук режем кольцами, а сладкий перец – на четыре-пять долек каждый Лук и перец жарим на сковороде Пожареные и свареные овощи смешать и залить уксусом и томат-пастой (часто томат-пасту заменяют кетчупом) Вот это и есть эскабече. Можно подавать и в холодном виде.

Минестроне из Фриули

Минестроне – типичный суп итальянской кухни. Вариаций его много. Вот минестроне из Фриули, в Северной Италии.

Нам пригодятся:

200 граммов обычной фасоли (красной или белой)

200 граммов перловки

200 граммов окорока

Два литра мясного бульона

Одна большая картофелина

Одна большая морковь

Одна средняя луковица

Зубчик чеснока

По столовой ложке рубленого сельдерея (зелень) и петрушки

Лавровый лист, соль

Готовим минестроне Фриули:

Замачиваем по отдельности фасоль и перловку на ночь в холодной воде Варим фасоль в той же воде, в которой её замачивали, а затем выкладываем на дуршлаг, страхиваем и перекладываем в холодный бульон Сюда же высыпаем перловку Добавляем тут же рубленый окорок (можно косточки) зелень, картошку (разумеется, рубим ее дольками или кубиками), морковку (можно целой положить), лук (целую луковицу, разумеется, очищенную, чеснок (тоже целый), лавровый лист Варим часа два на средне-малом огне под закрытой крышкой, а затем огонь выключаем и даем супу еще настояться.