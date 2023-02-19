Рецепты блюд с фасолью. И ведь вкусные! Добавки народ просить будет, и ведь кому-то может не достаться!
А не полакомиться ли нам блюдами с фасолью? Ведь питательно, сытно и вкусно. Вот и поробуем пять рецептов, и, как обычно, из самых разных стран. На этот раз из Сербии, с Кубы, из Центральной Америки, из Франции и из Италии.
Сербский суп с фасолью
Фасолевый суп по-сербски подают и в Черногории, и в других балканских странах. Весьма интересный рецепт и, надо признать, достоен регулярного приготовления в домашних условиях.
Ингредиенты:
- Копченый шпик – 250 граммов
- Копченая колбаса – граммов 400
- Белая фасоль – 800 граммов
- Луковица средняя
- Стебель зеленого лука
- 1 красный и 1 зеленый сладкий перец – свежие.
- Томатное пюре – банка в 400 граммов
- 500 граммов мясного бульона
- Оливковое масло – три столовые ложки
- Соль, перец, молотая паприка, майоран молотый, петрушка – всего по вкусу
Готовим сербский суп:
- Режем шпик, колбасу мелкими кусочками
- Режем колечками луковицу и зелеый лук
- Моем, чистим от сердцевины и зерен сладкий перец, режем соломкой
- Разгреваем в горшочке масло и приспускаем в нем лук со шпиком, после чего добавляем овощи и пассируем минут пять
- Посыпаем солью, перцем, паприкой, майораном
- Заливаем бульоном и добавляем томатную пасту-пюре
- Доводим до кипения и кипятим минут 5
- Теперь добавляем фасоль и варим минут 20-30.
- Добавляем колбасу и варим еще минут 5.
- Петрушку добавляем перед подачей на стол.
- Сербы подают этот густой суп с лепешками. Мы можем и с белым хлебом.
Рис конгри
Рис конгри, это национальное блюдо на Кубе. Но здесь предлагается упрощенный рецепт:
- Стакан свежей чёрной фасоли замачиваем на ночь в таком количестве воды, чтобы воды был толстый слой над фасолью. Почему свежую? потому что у залезавшейся фасоли кожица пойдет лохмотьями, а надо, чтобы фасоль просто набухла.
- Варим фасоль, не меняя воду. Причем солить рекомендуется за минуту до конца варки, чтобы фасоль не теряла прочности. А можно вообще не солить – посолить позже, уже с рисом. Сколько варится фасоль? Зависит от сорта и прочего. Часа два, минимум.
- Разогреваем свежее оливковое или пальмовое масло на сковороде (можно добавить немного сливочного масла или свиного жира – но мы предпочетаем растительное масло – здоровее будем) и обжариваем в масле рубленый лук от одной крупной луковицы до золотистости.
- Как только лук позолотел, но не начал подгорать, закладываем кусочки от двух сладких красных или зелёных перцев (типа, болгарский). Обжариваем лук и перец самую малость. Надо непрерывно размешивать.
- Как только чуть обжарились, добавляем зубчики мелко рубленого чеснока. Можно два, можно три зубчика.
- Длинны1 рис моем и укладываем в смесь, перемешиваем на огне минут пять. Рис должен впитать всю жидкость и насытиться маслом.
- Фасоль снимаем с огня и перекладываем в другую кастрюлю. Воду оставляем кипеть на малом огне.
- Фасоль кладем в смесь риса и перцев с луком. Тщательно размешиваем и держим на сковороде минут пять.
- Всю смесь заливаем жидкостью от фасоли и тут же добавляем соль и черный перец по вкусу. Обязательно добавляем приправы именно в этот момент – лавровый листик, ложечка эстрагона, немного кумина или шафрана – каждый элемент может повлиять на цвет блюда.
- Теперь накрываем смесь стеклянной крышкой тушим на малом огне. Крышку не снимать.
- Как только рис готов, его надо настоять в теплом месте час, а затем смешать с только что жареной свининой. Её готовят отдельно.
Кстати, в этот рецепт конгри можно добавить еще помидоры в ходе процесс – снять кожицу и мелко-мелко порезать. Сколько помидоров? Да хоть ни одного, хоть пару.
Очень важно соблюдать пропорции риса и воды – рис не должен развариться в кашу и не должен быть слишком сухим.
Пряная фасоль (или бобы)
21 мая 1981 года на пост президента Франции был избран Франсуа Миттеран – представитель социалистической партии. А знаете ли вы, что любимым блюдом президента Миттерана был пряные бобы? Насколько известно, блюдо родилось в Нормандии, в районе Дьеппа, готовилось содержателями придорожных трактиров для усталых путников – дело в том, что готовить его быстро, а петрушку в огороде нарвать ещё быстрее:
Ингредиенты:
- 1 килограмм белой фасоли или бобов
- 300 граммов любой вареной колбасы
- 300 граммом охотничьих сосисок (копченых, полукопченых)
- 3 средние луковицы
- 3 зубчика чеснока
- Граммов 30 сливочного масла
- Две столовые ложки томатной пасты
- Три столовые ложки красного вина
- Пучок свежей петрушки
- Острый соус по вкусу (можно табаско)
- Соль, молотый перец
Готовим пряные бобы (фасоль) по-французски:
- Лук и чеснок чистим и рубим достаточно мелко
- Колбасу нарезаем ломтиками
- Лук обжариваем в масле, как только начнет бронзоветь, добавляем колбасу, тушим в масле на слабом огне минут пять
- Добавляем в сковородку фасоль, чеснок, томатную пасту и красное вино. Солим и перчим. Продолжаем тушить на слабо-среднем огне, постоянно размешивая
- Минут через семь добавляем охотничьи сосиски, нарезанные кусочками и нарезаную мелко петрушку, держим на огне ровно минуту (чтобы сосиски просто нагрелись до общей температуры), после чего снимаем с огня
- Допускается посыпать блюдо тертым сыром и заправить сухариками – но это по вкусу.
Эскабече (Escabeche)
Распространенная в Латинской Америке овощная приправа, которая отлично пойдёт, как гарнир к мясу или как салат. Можно подавать вместе с рисом.
Традиционно в состав экскабече входят следующие продукты (количество на 3-4 порции):
- Морковь – 500 граммов
- Фасоль – 500 граммов
- Один кочанчик небольшой цветной капусты
- Лук – 5 средних луковиц
- Сладкий перец – пять стручков
- Оливковое масло для жарки
- Уксус и томат-паста для заправки
- Лавровый лист, соль и другие травки (укроп, например)
Готовим эскабече:
- Фасоль, морковку и цветную капусту варим в подсоленой воде с лавровым листом (фасоль варится дольше, поэтому её надо варить заранее, а цветную капусту – наоборот, буквально пять минут)
- Лук режем кольцами, а сладкий перец – на четыре-пять долек каждый
- Лук и перец жарим на сковороде
- Пожареные и свареные овощи смешать и залить уксусом и томат-пастой (часто томат-пасту заменяют кетчупом)
- Вот это и есть эскабече. Можно подавать и в холодном виде.
Минестроне из Фриули
Минестроне – типичный суп итальянской кухни. Вариаций его много. Вот минестроне из Фриули, в Северной Италии.
Нам пригодятся:
- 200 граммов обычной фасоли (красной или белой)
- 200 граммов перловки
- 200 граммов окорока
- Два литра мясного бульона
- Одна большая картофелина
- Одна большая морковь
- Одна средняя луковица
- Зубчик чеснока
- По столовой ложке рубленого сельдерея (зелень) и петрушки
- Лавровый лист, соль
Готовим минестроне Фриули:
- Замачиваем по отдельности фасоль и перловку на ночь в холодной воде
- Варим фасоль в той же воде, в которой её замачивали, а затем выкладываем на дуршлаг, страхиваем и перекладываем в холодный бульон
- Сюда же высыпаем перловку
- Добавляем тут же рубленый окорок (можно косточки) зелень, картошку (разумеется, рубим ее дольками или кубиками), морковку (можно целой положить), лук (целую луковицу, разумеется, очищенную, чеснок (тоже целый), лавровый лист
- Варим часа два на средне-малом огне под закрытой крышкой, а затем огонь выключаем и даем супу еще настояться.