Восстановление предложения недвижимости для сдерживания роста цен

Рынок жилой недвижимости привлек внимание всей провинции в 2022 году, особенно из-за снижения доступности жилья и резкого роста цен с начала пандемии. К сожалению, эта ситуация не улучшится, пока мы не решим основную проблему : количество объектов недвижимости, выставленных на продажу на данном историческом этапе.

По данным профессиональной ассоциации брокеров по недвижимости Квебека (APCIQ), цена недвижимости на рынке перепродажи выросла на 40% с начала пандемии и к концу 2022 года составит 413000 долларов. Покупатели были взволнованы в начале года, прежде чем быстрое повышение ключевой ставки (+400 базисных пунктов в 2022 году) могло ослабить их пыл после мая.

Доступность была подорвана в течение последних двух лет. Ассоциация профессионалов в области строительства и жилищного строительства Квебека (APCHQ) сообщает, что средний уровень затрат усилий домашних хозяйств Квебека — следовательно, процент доходов, расходуемых на их жилье — на конец 2022 года составлял 35%, что на 4% больше, чем в 2021 году. и 9% от этого показателя. больше, чем в 2019 году. Порог доступности составляет 30 %.

Однако это ослабление рынка носит временный характер. Если в конце года покупатели наблюдали за игрой со стороны, то в январе они уже вернулись на поле. « В конце прошлого года у нас даже не было звонков о посещениях, – рассказывает Марк Лефрансуа, брокер по недвижимости Royal LePage Trend. Но сейчас мы начинаем видеть, как покупатели возвращаются. Они говорят себе, что худшее позади, и что они могут скорректировать свой бюджет” »

Брокер считает, что рынок восстановится раньше и сильнее, чем ожидалось, в 2023 году. Некоторые покупатели жилья сделают ставку на ипотеку с плавающей процентной ставкой в надежде, что в будущем ставка снова упадет. « Проблема была лишь перенесена во времени, – объясняет директор экономической службы APCHQ пол Кардиналь. Люди все равно хотят покупать” »

Таким образом, цены, скорее всего, снова быстро вырастут, потому что спрос по-прежнему на много превышает предложение.

В период с 2015 по 2022 год количество объектов недвижимости на рынке недвижимости Квебека сократилось на 60%, сократившись более чем на 46 000 объектов. Квартиры также очень хорошо продавались за последние несколько лет. По состоянию на 2021 год в девяти из десяти крупнейших городов Квебека уровень вакантных площадей составлял менее 3 %, и эта цифра обычно считается точкой равновесия на рынке аренды.

Строительные работы, с другой стороны, не поспевали за темпами, чтобы восполнить упущенную выгоду, вызванную сокращением количества объектов недвижимости и увеличением численности населения. Хотя количество вводимых в эксплуатацию объектов увеличилось с 37 926 в 2015 году до 57 107 в 2022 году, этого очень мало, если учесть, что население провинции увеличилось на 112 100 человек в 2019 году, 19 100 человек в 2020 году и 58 700 человек в 2022 году.

По оценкам APCHQ, сегодня не хватает 100 000 единиц жилья, чтобы восстановить баланс между спросом и предложением на рынке жилья Квебека. Канадская ипотечная и жилищная компания (SCHL) прогнозирует, что к 2030 году в Квебеке потребуется еще 620 000 единиц жилья и 3,5 миллиона в Канаде.

« В долгосрочной перспективе не хватает недвижимости, чтобы удовлетворить спрос”, – считает главный экономист SCHL Боб Дуган. В стране не строится достаточно недвижимости по сравнению с ростом населения, и эта ситуация наблюдается в течение пяти, десяти и даже более длительных периодов в некоторых местах».

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