В Испании разрешили менять пол с 16 лет без медицинских тестов

В Испании одобрен закон, позволяющий людям с 16-летнего возраста менять свой официально зарегистрированный пол без прохождения психологического и медицинского обследования на предмет выявления гендерной дисфории.

Министр по вопросам равноправия Испании Ирен Монтеро заявила в четверг в парламенте, что новый закон признает право трансгендерных людей на свободное самоопределение и не позволяет рассматривать трансгендерность как патологию.

Испания стала третьей страной, принявшей такой закон, вслед за Данией и Аргентиной. Аналогичные предложения в других странах разделили общественное мнение.

В прошлом месяце правительство Великобритании впервые отменило решение парламента Шотландии, заблокировав законодательство, которое давало бы трансгендерным людям юридическое право на признание пола, с которым они себя идентифицируют, на основе подачи простого заявления. Это устраняло бы требование представлять «доказательства диагноза гендерной дисфории».

Согласно новому закону, дети в возрасте от 14 до 16 лет также смогут законно изменить свой пол в реестре актов гражданского состояния, если их будут сопровождать родители или официальный опекун, а детям в возрасте от 12 до 14 лет потребуется разрешение судьи.

Испанские законодатели в четверг также окончательно одобрили закон, который предоставляет женщинам оплачиваемый отпуск, если у них диагностированы сильные менструальные боли, став первой страной в Европе, которая сделала это. Они также расширили доступ к абортам для несовершеннолетних в возрасте 16 лет и старше без согласия родителей или опекунов.