Япония примет первый чемпионат мира по сбору мусора. Среди участников – и Канада

Япония готовится к проведению в ноябре первого чемпионата мира по «СпоГоми» — соревнованию с участием 20 команд, титул победителя в котором достанется тому, кто соберет наибольшее количество выброшенных отходов с улиц Токио за один час.

По всему миру уже начались отборочные турниры по выявлению национальной команды-чемпиона, которая будет чистить японскую столицу.

«СпоГоми», сочетание слов «спорт» и «гоми» (по-японски «мусор»), вошло в обиход в 2008 году. Соревнование, призванное побудить людей убирать общественные места, приобретает всё большую популярность в Японии, особенно в школах, где оно становится частью учебной программы. Ежегодно по всей Японии проводится около 100 таких мероприятий.

По правилам чемпионата мира, каждая команда будет состоять из трех участников. Им дается 60 минут на сбор мусора в специально отведенном месте. Дальше они должны правильно рассортировать его по мешкам для сжигаемых отходов, пригодных для вторичной переработки. Отдельно следует сортировать металлические банки.

Затем мусор взвешивается, и команда, собравшая больше всего, награждается кубком и медалями. В случае ничейного результата дополнительные очки будут начисляться за различные виды отходов.

Судьи будут следить за тем, чтобы спортсмены не пытались «жульничать», отклоняясь от городских маршрутов и добывая мусор на территориях, принадлежащих частным лицам, или с полотна железных дорог.

Участие в чемпионате уже подтвердили Индия, Индонезия, Малайзия, Таиланд и Филиппины, а также США, Канада, Южная Африка и Египет.