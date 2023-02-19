Tesla отзывает более 350 000 авто с проблемами автономного управления

Tesla отзывает более 362 000 автомобилей, оснащенных «полностью автономной системой помощи водителю», после того как правительственные регуляторы сочли, что она увеличивает риск несчастных случаев.

Технология, которую использует компания, позволяет автомобилю самостоятельно рулить, ускоряться, тормозить и менять полосу движения, но одновременно и превышать установленные законом ограничения скорости, а также пересекать перекрестки «незаконным или непредсказуемым образом», говорится в документе Национального управления безопасности дорожного движения, опубликованного в четверг на его веб-сайте.

Тестирование и анализ, проведенные ведомством, показали, что компонент системы, который управляет автомобилем на городских улицах, может создать «необоснованный риск для безопасности автотранспортных средств, основанный на недостаточном соблюдении правил безопасности дорожного движения».

Управление отметило, что отзыв вызван только одним набором проблем, связанных с полностью самостоятельным вождением, и что оно продолжает исследовать систему и менее продвинутую технологию, которую Tesla называет автопилотом.

Несмотря на их названия, на деле ни одна из систем не может управлять автомобилями самостоятельно, и Tesla советует владельцам быть готовыми взять эту функцию на себя в любой момент, предписывая им держать руки на рулевом колесе и смотреть на дорогу.

Эксперты по безопасности часто высказывали опасения по поводу систем Tesla и аналогичных технологий, предлагаемых другими автопроизводителями. Одно из самых больших заключается в том, что люди настолько привыкнут думать, что их автомобили «едут сами», что не смогут взять управление на себя, когда технология откажет или не справится с определенными дорожными условиями.

Данные, опубликованные Национальным управлением безопасности прошлым летом, показали, что шесть человек погибли и пятеро получили серьезные ранения в почти 400 инцидентах с 1 июля 2021 года по 15 мая 2022 года с участием автомобилей, использующих передовые технологии помощи водителю. Система Tesla, которая установлена в гораздо большем количестве автомобилей, чем в предлагаемых другими автопроизводителями, использовалась в 273 транспортных средствах, попавших в аварии, пять из которых закончились летальным исходом.

Tesla согласилась на отзыв, который коснется всех четырех моделей, производимых компанией, и распространяется на автомобили, выпущенные с 2016 по 2023 год.

Тем временем, сообщает NYT, Управление расследует 41 аварию с 2016 года с участием автомобилей Tesla, которые использовали передовые системы помощи водителю компании, в том числе 14, в результате которых погибло в общей сложности 19 человек.