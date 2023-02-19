Logitech : история бренда

Logitech является лидером в производстве периферийных устройств, которые люди хотят покупать и любят использовать.

Logitech является лидером в производстве периферийных устройств, которые люди хотят покупать и любят использовать. Активное внедрение инноваций в навигацию ПК, Интернет коммуникацию, цифровую музыку, домашние развлечения, компьютерные игры и беспроводные устройства, а также в фирменный дизайн, позволяет производить и поставлять на рынок продукты, делающие цифровой мир более интерактивным, персонализированным и эффективным.

Со средним годовым доходом приблизительно равным 1,8 миллиардам долларов США, Logitech является Швейцарской компанией торгующей на бирже SWX Swiss Exchange под символом LOGN и на бирже NASDAQ Global Select Market под символом LOGI. В январе 2007 Logitech был добавлен на NASDAQ-100 Index®.

Идея создания Logitech родилась в 1976 году в Стэндфордском Университете, в Palo Alto (Калифорния). Будучи задействованными в программе выпускников по информатике Стэндфордского Университета, Даниель Борел и Пьерлуиджи Заппакоста завязали дружеские отношения, которые в дальнейшем обещали стать бизнес альянсом. Оканчивая университет, Борел (Швейцарец) и Заппакоста (Итальянец) осознали необходимость создания программы для обработки текста. После четырех лет тяжелой работы друзья, в итоге, создали прототип для швейцарской компании Bobst.

Вскоре после этого, к Борелу и Заппакоста присоединяется Джиакомо Марини, бывший инженер Olivetti и старый друг Заппакосты. Три последующих года основатели Logitech работали в качестве консультантов по разработке программных приложений для издательского дела и архитектуре компьютерных комплектующих. Они получают четырехмесячный контракт от фирмы Ricoh на исследование создания графического редактора.

С таким базовым капиталом Борел, Заппакоста и Марини основали Logitech S.A. 2 октября 1981 года, и открыли первый офис в городе Аппле (Швейцария). Первоначально фирму планировалось назвать Softech в связи с прошлым основателей, поначалу занимавшихся программным обеспечением. Так как это название уже было занято, основатели выбрали Logitech, используя корень французского слова для программного обеспечения: “logiciel”.

Заппакоста проводил исследования в помещении на заднем дворе фермы в Аппле, которое было первым офисом компании “Logitech”. В январе 1982, команда Logitech представила менеджерам Ricoh прототип программы. Компания Ricoh одобрила дальнейшую разработку проекта и заказывала у Logitech большую часть программного обеспечения.

Вскоре после этого команда Logitech открывает свой первый офис в США, по адресу: 165 University Ave, в Palo Alto (Калифорния), чтобы находиться по соседству с офисом разработок Ricoh на улице San Jose.

Тем временем малоизвестное устройство под названием компьютерная мышь начинало всплывать на поверхность. Это привлекло внимание команды Logitech – первое координатно-указательное устройство было идеальной навигаторской помощью для графического интерфейса. Команда Logitech знала о мыши, находящейся в разработке Швейцарского Федерального Института Технологий в городе Lausanne (Швейцария). Тесно сотрудничая с разработчиками этого устройства, Logitech помог переместить мышь из лаборатории на рынок. В 1982 году Logitech представляет мышь P4, первое hardware устройство компании.

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