Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
ОБЪЯВЛЕНИЯ
НАЙТИ
ДОБАВИТЬ
Классифайд газеты Деловой Монреаль
Общество Здоровье, медицина Продукты, повышающие гемоглобин

Продукты, повышающие гемоглобин

Виктория Христова Фев 19, 2023 Здоровье, медицина, Новости Комментарии к записи Продукты, повышающие гемоглобин отключены 39 Просмотров

Все знают, что гемоглобин — это нечто полезное. Его бывает нужно повышать, а для этого — включать в питание определённые продукты. Осталось выяснить, что же он на самом деле из себя представляет, откуда его берут и что бывает, если гемоглобина в организме всё-таки не хватает.

Гемоглобин — насыщенный железом сложный белок, который содержится в клетках крови (эритроцитах). Он состоит из собственно белковой части — глобина — и соединения, которое называется гем. Гем включает в себя железо и пигмент порфирин, придающий эритроцитам красный цвет. Благодаря чему они получили второе название — красные кровяные тельца. В молекуле этого белка — четыре атома железа, и каждый из них способен присоединить по молекуле кислорода. Отсюда и уникальная способность гемоглобина: он доставляет в ткани жизненно важный любому организму кислород. На обратном пути к белку присоединяется углекислый газ, и эритроциты транспортируют его обратно в лёгкие вместе с кровотоком. В итоге углекислота покидает организм вместе с выдыхаемым воздухом.

А если его мало?

Увы, такое встречается часто. Если уровень гемоглобина меньше 120 граммов на литр крови для женщин и меньше 130 граммов — для мужчин, врачи диагностируют анемию. Во всём мире от этого недуга страдают от 500 миллионов до 1 миллиарда человек. Главная причина — дефицит железа в организме. К анемии приводят, например, кровопотери, нарушение всасывания железа или паразиты в кишечнике. Ещё один типичный случай — беременность. Из-за нехватки этого важного элемента кровеносная система теряет способность переносить прежнее количество кислорода, что приводит к кислородному голоданию тканей. Оно сопровождается головными болями, повышенной утомляемостью, раздражительностью, головокружением, одышкой и учащённым сердцебиением. В запущенных случаях ухудшается память, бледнеет кожа, волосы становятся ломкими и выпадают, очень долго не заживают раны и синяки. При анемии кроме продуктов, содержащих железо, стоит выбирать еду, богатую минералами (медью, цинком, магнием, кобальтом, молибденом), а также витаминами С, группы В (особенно В12) и фолиевой кислотой. Они помогают лучше усваивать железо.

Железо железу рознь

Казалось бы — ешь определённые продукты, и с гемоглобином не будет проблем. Но не всё так просто! Железо ещё нужно усвоить. Для начала нужно иметь в виду, что оно бывает гемовое и негемовое. В состав гемоглобина входит именно гемовое железо, а его источники — продукты животного происхождения (красное мясо, субпродукты, птица, рыба, морепродукты и яйца). Усваивается оно лучше всего, на 15-35%. Растительная пища (овощи, фрукты, злаки, бобовые и орехи) богата негемовым железом, и как раз с ним у организма проблемы.

Слишком хорошо — тоже нехорошо

Врачи не советуют чересчур увлекаться красным мясом в попытках повысить гемоглобин — есть немало свидетельств, что такой перебор в ежедневном рационе может стать причиной онкологии. В одной из научных работ на эту тему французские токсикологи из университета Тулузы проанализировали данные 566 607 человек. Выяснилось, что 95% из тех, кто отдавал предпочтение продуктам с гемовым железом, находились в зоне риска, связанного с раком толстой кишки. А американские кардиологи из университета штата Индиана нашли связь между гемовым железом и ишемической болезнью сердца. Так каким же продуктам тогда отдавать предпочтение, если нужно повысить уровень гемоглобина?

Вариант класса люкс: устрицы и мидии

 Моллюски не только питательны и низкокалорийны (79-86 килокалорий), но и богаты минералом, который нас интересует. Больше всего его в устрицах и мидиях: 100-граммовая порция устриц содержит 7,2 миллиграммов железа, что составляет 71,6% от суточной нормы. В 100 граммах мидий его 4 миллиграмма, то есть 59,5% от рекомендуемой дневной потребности. Есть там и другие ценные элементы — витамины Е, С и А, цинк, кальций и магний. Из мидий и устриц можно получить также около 5 суточных норм витамина В12, поддерживающего нервную систему и принимающего участие в выработке эритроцитов. Что тоже кстати: ведь от количества красных кровяных телец зависит и уровень гемоглобина!

Субпродукты: железо зашкаливает!

Например, 50 граммов приготовленной свиной печени — это почти 90% суточной нормы железа. В таком же количестве говяжьей печёнки — 32,7%; в почках и языке поменьше. Но рекордсмены по железу — бесспорно, гусиная и утиная печень, содержащие 305,3% от рекомендованной дозы железа (на 100 граммов). В субпродуктах также много белка, селена, меди и витаминов группы В. Особенно — В12, и это очень кстати, поскольку он принимает непосредственное участие в кроветворении.

Бобовые

Бобовые — отличный источник железа (особенно это актуально для вегетарианцев). Топ-7 — это соя, фасоль, чечевица, маш, бобы, горох и нут. В 100 граммах соевых бобов содержится 15,7 миллиграммов железа (157% от суточной нормы), в красной фасоли кидни — 8,2 миллиграмма (82%), в красной чечевице — 7,4 миллиграмма (73,9%), в маше и бобах — 6,7 миллиграммов (67,4%), в горохе — 4,8 миллиграммов (48,2%) и в нуте — 4,3 миллиграмма (43,1%). Чтобы максимально повысить усвояваемость железа, рекомендуется дополнять бобовые продуктами с витамином С — болгарским перцем, капустой, зеленью или цитрусовыми.

Тёмный шоколад

 В списке пищевых источников железа есть кое-что и на десерт. Целых 119% от суточной нормы минерала содержит 100-граммовая плитка тёмного шоколада! В нём есть к тому же витамин В12, калий и магний, фосфор, цинк и марганец, укрепляющий кости и принимающий участие в процессах свёртывания крови. Богат тёмный шоколад и флавонолами — фенольными соединениями с высокой антиоксидантной активностью. Они защищают клетки от окисления, нормализуют давление и снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Благодаря чему, возможно, тёмный шоколад снижает риск смерти от инфаркта или инсульта на 50%. К такому выводу пришли эксперты Департамента наук об общественном здравоохранении Каролинского института Стокгольма. Они оценивали смертность от сердечных проблем среди пациентов, впервые попавших в больницу с инфарктом миокарда. После выписки врачи долгое время за ними наблюдали и обнаружили, что среди любителей шоколада, (которые ели его два-три раза в неделю) смертность была на 66% ниже, чем в группе тех, кто игнорировал этот десерт. И, в заключении — важная новость: совсем недавно китайским биологам удалось с помощью мембранной инженерии синтезировать искусственный гемоглобин! Перспективы этого открытия (в том числе, в сфере производства искусственного мяса) учёных очень радуют. Правда, изменится ли что-нибудь для обычных потребителей и как скоро, пока не ясно… Видимо, пока что нам придется получать железо старым добрым способом — из обычной еды!

 

 

 

 

 

 

 

 

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2023, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal