Из истории человечества: Лилит, первая женщина на Земле — кем она была и существовала ли вообще

Одна из самых таинственных историй, связанных с развитием нашей цивилизации, по меньшей мере, в легендарной версии появления и развития человека.

Сразу скажем, что в Генезисе Лилит не упоминается. Сколько ни искать имя этой «первой женщины в мире», поверив тому, что заявляется в разных источниках, вы его не найдёте. Можете проверить сами.

О Лилит рассказывается в книге Зохара (или «книга Зохар»). Якобы, переводится название, как или Книга — Сияние. И, вроде бы, долгие годы, книга считалась каноническим текстом.

В любом случае, Зохар появляется в конце XIIIого века, когда книгу выставляет на обозрение каббалист Моше Бен Шмитов де Леон. Неважно сейчас , кто её автор и о чём книга. Главное – именно там о Лилит рассказывается впервые. В 18ом веке!

Надо быть доверчивым, как русский телезритель, чтобы считать, будто Лилит, вне всякого сомнения, первой супругой Адама.

Но сама тема интересна, кто бы спорил. Рождена была Лилит, якобы, из дуновения Божьего (фантазия автора Зохара дальше не шла). Именно Лилит вкусила плод от древа познания и поняла, что «желание наслаждения – это хорошо!». Во время сексуальных утех с Адамом, Лилит не желает лежать под мужчиной и требует меняться с ним местами – мол, а теперь я хочу сверху! Адам, как примерный мужчина, отказывается от такого блуда и извращения. Лилит богохульствует, за что Бог, наблюдавший за актом с небес, тут же девушку из рая выпроваживает.

Как видим, автор Зохара смешал жёсткую эротику, философию, псевдоисторию и юмор. Если б писатель ещё знал, что Лилит тысячи лет будут почитать, как «первую женщину», жившую еще до Евы…

Но в средние века всем эротика понравилась, однако надо ж было доказывать, что читают её только ради того, чтобы обругать, поэтому Лилит тут же возвели в ранг главы ведьм. Таким образом, все священники и монахи получили право держать дома книгу о Лилит, для изучения исходного материала. А религиозные художники стали (по просьбе настоятелей соборов) изображать Лилит на стенах соборов. Причем тут уж фантазия разыгралась не на шутку – даму часто рисовали с влагалищем на лбу – а иногда рядом с единорогом, символом мужского начала.

Разумеется, Лилит ненавидит Еву, а та Лилит. Ещё бы. Мужик-то один на двоих. А Ева любовь втроем не любит, в отличие от Лилит.

(Идея женщины с влагалищем на лбу не нова, она муссируется в разных направлениях нескольких религий, именно поэтому, по мнению ряда «идеологов», женщина и обязана скрывать лицо, но это лишь один из вариантов ответа).