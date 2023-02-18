И о погоде в Квебеке (слабонервных просят не читать это сообщение)

Весна не на пороге. Весну отменили по меньшей мере до серидины марта

Отличные новости для тех, кто обожает морозы, сильный ветер, снегопады и заторы на дорогах — зима не собирается сдаваться.

Метеорологи объявили прогноз погоды на ближайший месяц. И хотя они предупреждают о возможности ошибок в предсказаниях, так как движение воздушных масс не предсказуемо на 100%, но, по всей видимости, ситуация далеко не радужная:

Если до сегодняшнего дня зима в Квебеке была, в принципе, теплее среднестатистической (теплее любой зимы за последние 80 лет), а морозных дней было меньше, чем обычно, то теперь Дед Мороз решил взять своё.

В настоящее время на Квебек грозно и неумолимо надвигается масса арктического воздуха, которая, судя по всему, охватит всю территорию Квебека уже в ближайшие дни. Одновременно, отдельный фронт холодного воздуха формируется над Гренландией и, опять же, если ориентироваться на стандартные передвижения этих масс, зарождающийся мороз тоже обрушится на Квебек.

Таким образом, скорее всего, скоро-скоро мы столкнёмся с устойчивыми морозами (в принципе, они уже вернулись после пары дней оттепели, но это только начало).

Одновременно, весна есть весна, Солнце пока никто не отменял, поэтому морозы и нагрев атмосферы начнут жёстокую битву, которая выльется в метели и снегопады. Холод будет перемежаться краткими периодами повышения температур, что вызовет гололедицу.

Если говорить о районах Квебека, то, согласно расчётам экспертов, самые сильные холода обрушатся на западные районы провинции (Гаспези), хотя ни юго-восток (Эстри), ни Монреаль не смогут избежать морозной участи. Как ни странно, вполне возможно, что в Квебекграде и в районах севернее столицы провинции температуры будут несколько теплее, а снега выпадет меньше, так как пока всё показывает, что формирование арктического фронта завершится в южных районах.

Такое положение сохранится по меньшей мере до середины марта, а дальше видно будет. Остаётся сжать зубы и терпеть трение медведей о земную ось (они трутся о земную ось там, где всегда мороз). И радостно сооружать снежные крепости. Но, дабы порадовать читателя, мы решили пойти непроторенным путём и проиллюстрировать заметку о предстоящей погоде в Квебеке фотографией из Коста-Рики, помечтать же о жаре можно?