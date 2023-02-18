Какие продукты считаются (и являются) самыми калорийными

Эти продукты могут быть очень полезны, так что не надо от них отказываться, но они весьма калорийны, и за их потреблением желательно следить.

Медики не устают повторять, что овощи и фрукты очень полезны. Их необходимо ввести в рацион и потреблять их как можно больше. Но овощ овощу тоже рознь. Ниже мы приводим краткий список овощей, которые считаются самыми калорийными. Не то, чтобы этот факт, сам по себе, был отрицательным, мол, не надо их есть, если опасаетесь, что получаете слишком много калорий, но помнить о факте желательно. Вот эти овощи:

Авокадо. Очень полезны в борьбе против плохого холестирола, содержат клетчатку, спобоствуют пищеварению. Но авокат – овощ жирные, поэтому не рекомендуется его сдабривать майонезом или же добавлять в мясные салаты со сметаной или соусами. Зелёный горошек. В нём много белков, он хорошо утоляет голод, легко усваивается. Но калорий в нём много, так что лучше избегать жирных приправ. Свёкла. Ещё один овощ, который способствует потере веса и хорошо насыщает. В свёкле вообще масса полезных элементов. Но она тоже калорийна и поэтому старайтесь её потреблять без сметаны и соусов. Кукуруза. В ней много витаминов (прежде всего, витаминов группы В). В кукурузе есть крахмал и много калорий, поэтому потреблять её надо разумно, не делая регулярным основным блюдом Артишоки. О них можно сказать то же, что и о кукурузе. Лучше всего потреблять с нежирным творогом, с лимонным соком, с травяными приправами. Брюссельская капуста. Идеальный овощ, если пучит живот, но лучше её потушить, а не жарить – уйдёт часть калорий, которыми эта капуста богата. Баклажаны. Насыщают, снабжают организм витаминами и клетчаткой. Но баклажаны калорийны. Лучше всего готовить их на пару, а не жарить на масле. Брокколи. Самая калорийная из всех видов капуст, в брокколи – 34 калории на 100 граммов. В этом овоще полным полно витаминов и минералов (в первую очередь, кальция), но из-за количества калорий желательное не есть брокколи с сыром, жирным йогуртом, сметаной и другими жирными продуктами). Картофель. Калорий невпроворот, хотя овощ полезный, спору нет. Лучше всего готовить на пару, что позволяет уменьшить количество калорий. Зелёная фасоль. Содержит железо, цинк, медь, кальций, фосфор и другие полезные элементы, как и группы витаминов А, В9 и С, но стручки тоже калорийны, так что избегайте добавления масла. Лучше заправить травяными приправами или измельчённым чесноком (ага, целоваться проблематично, но кто обещал лёгкую жизнь?)

Дерзайте! И да пребудет с вами сила!