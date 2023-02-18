Большинство канадцев видят себя будущими домовладельцами, несмотря на растущие ставки и цены на жилье

Согласно новому отчету NerdWallet Canada, две трети канадцев по-прежнему видят себя будущими домовладельцами, несмотря на рынок жилья, который продолжает страдать от высоких процентных ставок и неподъемных цен.

Их главными четырьмя причинами покупки дома являются то, что это хорошая инвестиция (34%), наличие большего пространства (21%), возможность передать собственность своим детям или будущим потомкам (20%) и то, что ежемесячные платежи за жилье идут на собственный капитал, а не на аренду (19 процентов). Другие причины включают накопление средств для выхода на пенсию (16 процентов) и укоренение (14 процентов).

“Канадцы должны с оптимизмом относиться к покупке жилья, особенно если они активно приводят в порядок свои финансы перед началом работы”, – говорится в отчете Шеннон Террелл, эксперта по личным финансам в NerdWallet Canada. “Это не значит, что оптимизм сам по себе приведет к дому вашей мечты, но вера в то, что вы можете добиться успеха, поможет вам двигаться вперед — и принимать разумные финансовые решения, — если рынок скажет ”нет””.

Только пять процентов из 1012 взрослых, опрошенных NerdWallet, планируют купить дом в этом году, а 43 процента планируют приобрести его в ближайшие пять лет.

Ожидание может оказаться неплохой идеей, поскольку ожидается, что ставки по ипотечным кредитам останутся ограничительно высокими в предстоящие месяцы. Глава Банка Канады Тифф Маклем 7 февраля заявил, что политики не планируют снижать процентные ставки в ближайшее время и готовы повысить их еще больше, если инфляция сохранится.

В отчете покупателям жилья рекомендовалось использовать график своих покупок для обоснования своих стратегий сбережений при первоначальном взносе. Например, у тех, кто планирует подождать немного дольше с покупкой дома, есть больше времени, чтобы сэкономить деньги и повысить свой кредитный рейтинг, хотя к тому времени, когда они будут готовы к покупке, им, возможно, придется столкнуться с более высокими ценами на жилье.

Хорошей новостью является то, что 76 процентов канадцев, которые намерены приобрести жилье и использовать первоначальный взнос в течение следующих пяти лет, уже начали экономить. Сумма сбережений варьируется от менее чем 5000 долларов (15 процентов) до более чем 100 000 долларов (20 процентов).

Тем не менее, остается 24 процента тех, кто еще не начал копить на свое запланированное будущее жилье и, скорее всего, будет вытеснен с рынка. Согласно опросу, домовладение в настоящее время недоступно для 52 процентов, которые планируют использовать первоначальный взнос для покупки в течение следующих пяти лет, но в настоящее время не накопили на это 20 000 долларов.

Не только люди, не являющиеся домовладельцами, борются за приобретение собственности, поскольку домовладельцы сталкиваются со многими из тех же препятствий. Действительно, 70 процентов домовладельцев, не являющихся владельцами жилья, и 57 процентов домовладельцев указали, что в настоящее время что-то мешает им купить первый или следующий дом.

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