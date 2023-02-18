Производство электроэнергии во Франции рухнуло до минимума за 30 лет

Производство электроэнергии в стране установило минимальный уровень с 1992 года на фоне того, что возникший кризис коснулся производства, а большинство ядерных реакторов во Франции в настоящее время находятся на техобслуживании.

Производство электроэнергии в стране установило минимальный уровень с 1992 года на фоне того, что возникший кризис коснулся производства, а большинство ядерных реакторов во Франции в настоящее время находятся на техобслуживании.

Отмечается, что основную роль в падении производства сыграло прекращение Россией поставок энергоносителей после введенного эмбарго Евросоюзом. При этом пресс-служба французского оператора сети передачи электроэнергии RTE сообщила, что производство во Франции «достигло дна», установив минимумом за последние 30 лет.

Настолько значительное падение обусловлено незавершившимся техническим обслуживанием ряда ядерных реакторов и ограничением выработки на тепловых электростанциях.

Турецкая газета отметила, что с середины 2022 года парижские власти начали экономить энергию. Они сократили внутреннее и наружное освещение зданий и заставили снизить температуру в общественных учреждениях до 19 градусов. Более того: после повышения цен на энергию, многие компании, занимающиеся промышленным производством в стране, приостановили производство.

В 2021 году 69% производства электроэнергии во Франции обеспечивалось атомными электростанциями. При этом в прошлом году, несмотря на ускорение технического обслуживания станций, данный показатель достиг 62,7%. Если не учитывать 2020-2021 годы, когда на ситуацию влияла пандемия коронавирусной инфекции, в прошлом году во Франции потребление электроэнергии уменьшилось на 4,2 процента по сравнению со средним показателем 2014-2019 годов.